2023-01-26 20:20:00

Jó eséllyel nem kapnak pénzbírságot azok, akik kihagyták a népszámlálást

A jelek alapján ráadásul úgy fest, hogy nem fogják tömegesen indítványozni azok megbüntetését, akik nem töltötték ki az adatlapot.

Még egyetlen közigazgatási hatósági eljárást sem kezdeményeztek azokkal szemben, akik nem töltötték ki a népszámlálási kérdőíveket - derül ki a 24.hu cikkéből.

Mint írják, akár 200 ezer forintos bírságot is kaphattak azok, akik nem vettek részt a tavalyi népszámláláson. Éppen ezért a portál most több állami szervet megkeresett azzal kapcsolatban, hogy hány embernek küldtek eddig csekket. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint eddig nem akartak senkit sem megbírságolni.

A válaszban kitértek arra is, hogy összesen 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be a népszámlálás rendszerébe, ami a becsült várható népesség 96 százaléka, s jelenleg is folyik a beérkezett kérdőívek feldolgozása.

A hivatal által közölt számok szerint jelenleg Magyarország népessége 9,58 milliós, vagyis nagyjából 358 ezer ember kérdőíve nincsen meg a rendszerben. Ugyanakkor egy éves határidőn belül megindítható a szabálysértési eljárás, ám a KSH válaszaiból nem az következik, hogy több százezer ember ellen fognak szankciókat kezdeményezni. A portál megjegyzi, hogy az első eredmények 2023 első negyedévében, a végleges eredmények közzététele idén ősszel várható.