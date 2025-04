Magyarország, de csodás!

Sokan gépkocsival, belföldön szeretnek leginkább utazgatni az Európai Unión belül, így Magyarországon is, bár igaz, hogy hazánkban kiugróan magas az itthon nyaralók aránya. Ugyanakkor a KSH utazási szokásokra koncentráló felmérése azt mutatja, hogy a belföldi utazások száma is évről évre csökken: sokan már ezt sem engedhetik meg magunknak. Az utazási szakértő szerint viszont olcsón is lehet találni rendezett szállásokat, szép helyeket.