belső vizsgálat;pedagógus;gyerekek;uszítás;általános iskola;iskolai erőszak;diákverés;tankerület;Mezőcsát;

2023-01-28 21:59:00

Tanár uszította erőszakra a társukat brutálisan megverő mezőcsáti gyerekeket

Ötöst ígért a verésért. A tankerület vizsgálatot indított, és a testnevelés mellett informatikát is oktató pedagógus állítólag szerda óta már nem jár be tanítani.

Egy 12 éves fiúra, Váradi Lorenzóra uszította a többi gyereket egy tornanatanár Mezőcsáton; húsz gyerek élt a lehetőséggel, ütötték, rúgták társukat, a tanár pedig nézte, sőt nem csak nézte, hanem – mint kiderült – kezdeményezője is volt – derült ki a megdöbbentő esetet feldolgozó RTL Híradó riportjából.

Az eset még hétfőn történt, s az iskolai erőszak áldozata maga mondta el, mi történt vele: „a hátam mögötti gyerek a hajamat meghúzta, és így belevágta a fejemet a földbe, és akkor elkezdett rám futni mindenki”.

A fiú arról is beszámolt, hogy miután húszan rárontottak, előbb valaki rugdosni, majd ütni kezdte, amit a tanár végignézte és nevetett is rajta. A legelképesztőbb azonban, amit szintén elmondott a brutálisan megvert fiú, hogy a tanár ötöst ígért Lorenzó megverésért, és azt is nevetve nézte végig, amint egyre többen csépelték. A hétfői verésről csak kedden szólt a fiú a szüleinek, az iskolában másnap szembesítették a feleket. A tanár beismerte a tettét, a szülők pedig feljelentést tettek.

A fiú nyakán lévő sérülés napokkal az eset után is látható, a diáknak a nyaka és a háta még mindig fáj. Váradi Csaba Sándor, a fiú apja szerint a tanár mindezek után megkörnyékezte őket, hogy „vonják vissza a feljelentést, és intézzék el máshogy” az ügyet. Az apa ezt nem tette meg, mert szerinte más pedagógusnak is tanulnia kell az esetből. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ az RTL Híradónak írásban válaszolt. Az írták, „elítélik az erőszak minden formáját, az intézményben belső vizsgálatot tartottak, és munkáltatóként megtették a szükséges intézkedéseket. A televízió úgy tudja, a tanár szerda óta nem tartotta meg az óráit az iskolában.