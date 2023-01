nepszava.hu;

Orbán Viktor;béke;fegyverek;Kreml;nemzetközi fellépés;kimaradás;orosz-ukrán háború;

2023-01-28 19:28:00

Orbán Viktor önismétléssel reagált az új magyar-ukrán botrányra

Új Facebook-posztjában a kormányfő szóról szóra megismételte a péntek reggeli interjújában hangoztatott álláspontját.

Úgy húzott még egy lapot tizenkilencre, illetve mondott be rekontrát az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos egyre nagyobb botrányt kavaró álláspontja ügyében Orbán Viktor szombati Facebook-bejegyzésében, hogy még csak szóba sem hozta korábbi, Ukrajnát a „senkiföldjéhez”, másként Afganisztánhoz hasonlító kijelentéseit. Az Oroszország által néhány hét híján egy éve megtámadott szomszéd sértegetése miatti diplomáciai botrányban nem írt mást, mint amit lényegében a Kossuth Rádióban péntek reggelenként számára biztosított idősávban legutóbb elmondott az ellenzékre tolva, hogy mi „nem úszunk a nemzetközi közösséggel”.

A kormányfő előbb – szinte lemásolva a Kreml álláspontját – a németeket kárhoztatta, felidézve, hogy előbb csak sisakot, most tankot, legközelebb meg lehet, hogy repülőgépet küldenek Ukrajnának és sodrodnak bele a konfliktusba. „Mi az elején kimondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, nem akarunk beszorulni az oroszok és az ukránok közé” – jelezte a miniszterelnök,

Orbán Viktornak aznap sikerült előállnia ezzel, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a német kereszténydemokraták újévi köszöntőjén elmondott beszédében kürtölte világgá, hogy az Európai Unió közössége egyértelműen Ukrajna győzelmében érdekelt, mert itt már az értékeinket, a demokráciát, a jövőnket kell megvédenünk.

A bejegyzésből most Soros György valamiért éppen kimaradt, de Orbán Viktor megismételte, az ellenzéket úgy ahogy van, bábnak tekinti. „A baloldal megmondta, hogyha mandátumot kap, akkor együtt úszik a nemzetközi közösséggel. Azt fogja tenni, amit a többiek, durvábban fogalmazva: azt fogja tenni, amit mondanak nekik” – fűzte hozzá. Végül gúnyosan megjegyezte, hogy ha ők, mármint az ellenzék nyert volta tavaly, „már mi is elküldtük volna a tankjainkat, a használaton kívül lévő egykori orosz fegyvereinket, és mi is benne lennénk a háborúban, mint fegyverszállító felek”. Utóbbi annak fényében különösen érdekes, hogy Ukrajna az elmúlt napokban már nem csak ígérteket kapott, hanem a legmodernebbnek számító nyugati, amerikai fegyverekre is számíthat az agresszor, valóban elavult hadi felszerelésekkel is rendelkező Oroszország elleni harcában.