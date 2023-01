P. L.;

2023-01-30 07:41:00

Schadl György mindent tagad, állítása szerint Völner Pálnak csak szeszes italokat adott, azokat is csak figyelmességből

A vallomás alapján a letartóztatott MBVK-elnök lelkiismerete tiszta, mint a patyolat.

Vallomást tett az ügyészségnek Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) letartóztatott elnöke. Tagadta a korrupció vádját, így azt, hogy Völner Pál bukott igazságügyi államtitkának pénzt adott volna vagy hogy egyáltalán bármilyen bűncselekmény követett volna el - írja az rtl.hu.

A portál felidézi, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtott be vádiratot Schadl ellen: az egyik vádpont szerint az MBVK-elnök többekkel arról állapodott meg, hogy Völner segítségével elintézi az általuk kívánt végrehajtói kinevezéseket, cserébe az adott végrehajtói iroda későbbi osztalékának egy részéért, vagy akár egészéért.

Ezzel szemben Schadl György az állítása szerint az egyik megnevezett végrehajtót nem is ismerte a kinevezése előtt. Mint közölte, eleve nem is ő döntött a végrehajtók kinevezéséről, a meghallgatásokon is csak egy esetben volt jelen. Sőt, a volt államtitkárról szólva kijelentette:

A bukott politikus vallomásával egybehangzóan Schadl is azt állította, hogy nem is Völner volt a felelőse ennek a területnek, hanem egy másik államtitkár, a kinevezési jogkört az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárságra delegálták. Völner Pálnak ugyan miniszteri biztosként volt beleszólása az MBVK ügyeibe, de a kinevezésekről nem ő döntött - mondta. Korábban a 24.hu írt arról, hogy Völnernek egyébként tényleg nem volt joga beleszólni a pályázatokba, ám az illetékes a felügyeleti főosztályvezető vagy helyettese az államtitkár által írt listát továbbították a kinevezésért felelős másik államtitkárnak, mivel Völnert a felettesükként kezelték.

Schadl György állítása szerint soha nem próbálta meg a pályázatokat befolyásolni és bár érkezett hozzá kérés egy-egy végrehajtói kinevezés elintézésére, ő elmondta, hogy nem tud beleszólni ezekbe. Elmondása szerint Völner Pálnak sem adott soha egy vasat se. Az átadott szeszesitalok pedig csak hétköznapi figyelmességek voltak - állította. Nyergesújfalun valóban meglátogatta az államtitkárt, erről úgy fogalmazott:

Az ügyészség szerint Schadl György összesen több mint 920 millió forintot vett át különböző személyektől, erre meglepő magyarázattal állt elő: szerinte ugyanis általa adott kölcsönökről van szó, amelyeket visszakapott. A kiadásokat és bevételeket rögzítő „Házipénztár” nevű táblázatot állítása szerint soha nem is látta.

Az rtl.hu szerint Schadl György jegyzőkönyvön kívül egy, a cikkben meg nem nevezett személy „hogyléte” felől is érdeklődött, aki valószínűleg az MBVK-elnök egy ellenlábasa lehet: egy olyan végrehajtó, akinek korábban megpróbálta elérni a felfüggesztését, s elképzelhető, hogy valamilyen módon keresztbe tett neki. Amikor az ügyész visszakérdezett, hogy mit ért a hogylét felől érdeklődés miatt, Schadl annyit mondott, hogy csak viccelt.