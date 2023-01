Népszava;

Az MMA szerint túl összetett Roger Scruton könyve, ezért nem sikerült jól a magyar fordítás

Megerősítette lapunk kérdésére a Magyar Művészeti Akadémia, hogy a könyvkiadója az elmarasztaló kritikai visszhang miatt hívta vissza Roger Scruton A zenéről című műve magyar fordítását. Lemondták a könyvbemutatót is.

Az MMA Kiadó kedden mutatta volna be a könyvet, amely a modern konzervativizmus egyik legnagyobb hatású gondolkodója, a 2020-ban elhunyt brit filozófus, Roger Scruton Music as an Art című munkájának első magyar fordítása.

A kötet már 2022-ben megjelent, kapható is volt az MMA Kiadó honlapján és más online könyvesboltokban, viszont a könyvbemutató lemondása után már nem volt elérhető. Az MMA Kiadó megkeresésünkre emailben válaszolt, állításuk szerint a Művészetelméleti és Módszertan Kutatóintézet szakmai együttműködésével egy filozófiai sorozat részeként kiadott könyv fordítása, szerkesztése és lektorálása több mint egy évet vett igénybe.

Az MMA Nonprofit Kft. nevével ellentétben sikeres pénzügyi vállalkozásnak mondható, a cég saját tőkéje évről évre növekszik, az Open cégadatbázisa szerint 28 munkavállalót foglalkoztató cég 237 millió nyereséget könyvelhetett el tavaly.

A könyv értékesítésének felfüggesztéséről és visszavonásáról azt követően döntöttek, hogy a mű fordításával kapcsolatosan szakmai és minőségi kritika jelent meg egy művészeti portálon. „A kiadó úgy döntött, hogy a kritika megalapozottsága szakmai vizsgálatának és a könyv szükség szerinti javításának időtartamára a további értékesítést felfüggeszti” – állt a lapunknak küldött válaszban. A mű fordítójáról azt írták, korábban már dolgoztak vele többi között Boris Groys: A művészet ereje, What is the Hungarian? Masters of Hungarian Essay in Identity című művek fordításában is, munkájával kapcsolatban korábban semmilyen szakmai kifogás nem merült fel. A Scruton-könyv kontrollszerkesztését a filozófia-esztétika tudomány doktoraként a Károli Gáspár Református Egyetem műfordítás-elmélet szaktárgy oktatója végezte, míg a szakmai lektori feladatokat az MMKI tudományos munkatársa látta el. „Megbízásukkal kapcsolatban, korábbi szakmai munkásságuk és tudományos elismertségük okán kétség nem merült fel” – válaszolt az MMA, hozzátéve az, hogy a kiadott könyv mégis szakmai hibákat tartalmazhat, a mű tudományos összetettségéből fakad, magyar nyelvű fordításához a filozófia- és zeneelmélet tudományának legmagasabb szintű gyakorlatát igényli.