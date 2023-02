Marnitz István;

MOL;olajfinomító;olajipar;

2023-02-01 10:52:00

Jön az orosz olajtermékeket sújtó EU-s tilalom, de a Mol szerint nem lesz fennakadás

Brüsszeli tárgyalások eredményeképpen mégsem vezet ellátási zavarokhoz az orosz olajtermékeket sújtó, február 5-től életbe lépő összuniós, így kivételesen Magyarországra is érvényes behozatali tilalom.

Az orosz kőolajból előállított finomított termékek kivitelére február 5-től az összes uniós tagállamra érvényes tilalom kapcsán sikerült rendezni a korábban felmerült aggályokat – közölték a Mol szakértői egy minapi háttérbeszélgetésen. Így az átállás kapcsán semmilyen ellátási fennakadás nem várható – tették hozzá. Mindez ugyanakkor erősen összefügg azzal az átalakítási folyamattal, aminek során a – most elsősorban nem is a százhalombattai, hanem a szintén Molhoz tartozó pozsonyi – finomítót a jelenleginél jóval nagyobb arányban teszik alkalmassá nem orosz, úgynevezett „tengeri” nyersolaj feldolgozására.

Bár az orosz nyersanyag behozatalára vonatkozó, tavaly december 5-én életbe lépett összuniós tilalom Magyarországra (valamint Szlovákiára és Csehországra) nem vonatkozott, ennek kapcsán Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója akkor az üzemanyagellátás komoly kihívásának jelezte február 5-ét. Most vasárnaptól ugyanis már orosz olajtermékek – így például dízel – sem érkezhetnek az EU-ba. Bár ez utóbbi rendelkezés már Magyarországra is érvényes, második látásra úgy tűnhet, az ország ellátását mégsem érinti, mert ide nem érkezik érdemi mennyiségű orosz üzemanyag. Akkor még viszont az uniós rendelet egy kapcsolódó pontja mégis aggályosnak tűnt. E szerint ugyanis azok a magyar, szlovák, cseh, illetve egyes lengyel és német finomítók, amelyek vezetéken továbbra is kapnak orosz olajat, az ebből készült üzemanyagot mostantól csak belső piacaikra szállíthatják. Ez elsősorban a pozsonyi egységet érinti kedvezőtlenül. A jelenleg 95 százalékban orosz nyersolajat feldolgozó finomító ugyanis kétharmadrészt külföldre termel: fő piaca Csehország.

De a döntés a Dunai Finomító (Dufi) működését is befolyásolja. Bár a százhalombattai egység jelen formájában elvileg alkalmas akár 30-40 százaléknyi, nem orosz eredetű - részben a horvátországi Omisalj felől az Adria-vezetéken érkező, részben hazai kitermelésű - kőolaj feldolgozására, késztermékeit körülbelül ugyanekkora arányban külföldre szállítja. Tekintve viszont, hogy a beérkező nyersanyagok nem választhatók külön, csak nem orosz kőolajból nem lehet kivitelre szánt üzemanyagot előállítani. A molos szakértők tájékoztatása szerint az elmúlt hónapok során az Orbán-kormány és a cég az Európai Bizottság illetékeseivel e kérdések rendezése céljából részletekbe menő, „pontosító” tárgyalásokat folytatott. Így arra jutottak, hogy a két finomító éves szinten pontosan az általuk feldolgozott nem orosz kőolaj arányban szállíthat külföldre üzemanyagot. Az első tört, február 5-étől december 31-ig tartó év alatt elszámolás betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi. Míg a rendelkezésnek a Dufi nagyarányú beruházások nélkül eleget tesz, a Slovnaftnál jelentősebb átalakítások szükségesek. Igaz, ez utóbbi egység, átmeneti mentességként, ez év december 5-éig Csehországba még szállíthat orosz kőolajból előállított termékeket. Addigra viszont a pozsonyi finomítónál a jelenlegi 5 százalékról 66 százalékra kell emelni a nem orosz kőolaj feldolgozási arányát. Ez nem kis kihívás. Bár tavaly jelentős mennyiségű – természetesen orosz nyersanyagból készült - dízel érkezett Pozsonyból Magyarországra, ez csak az üzemanyagársapka okozta ellátási fennakadások áthidalására szolgált. Tekintve, hogy az ársapka december 6-i megszüntetésével ez a behozatal megszűnt, a február 5-től érvényes importtilalom a hazai ellátást nem érinti – fejtették ki kérdésünkre. A fennmaradó, elsősorban kisebb forgalmú termékek két ország közötti kereskedelme, a tisztázott feltételek mentén, zavartalan. Mindezek alapján a Mol szakértői úgy látták: a tárgyalásokkal az uniós tilalom február 5-i életbe lépése miatt felmerült összes kérdés tisztázódott. Így emiatt ellátási fennakadás nem várható.

Mindemellett a Dufi átalakítása is zajlik. A Molnál úgy látják,

Így cégük érdeke a nem orosz kőolaj feldolgozási arányának jelentős növelése. Mindazonáltal a Barátság, kisebb-nagyobb megingásokkal, de üzemel. Így a beruházási időtartam és költségek tekintetében csak tavaly májusi nyilatkozatukat ismételték meg. E szerint a Dufi átalakítása legalább 2-4 év és 500-700 millió dollár. A Dufiban tavaly év végén már lezajlott egy célirányos teszt. A két finomító átalakítására egy 24 elemű projektlistát állítottak össze. Ennek megvalósultakor viszont a molos egységek akár kizárólag „tengeri” kőolaj feldolgozására is képessé válnak. (Korábban más szakértők figyelmeztettek, hogy az átalakítás miatt módosulhat a késztermékek aránya, ami – a beruházási költségeket is beleszámítva – rövid távon ronthatja a Mol-eredményt.) A teljes, egymással szervesen összefüggő rendszer átadásáig ugyanakkor kevéssé várható a feldolgozási arány nagyarányú változása. Addig ugyanis, amíg minden lényeges elemet át nem adnak, a többi sem képes hatékonyan működni. Eme „ökoszisztéma” egyik látványos pontja az Adria-vezeték horvátországi szakasza, amelyért most a zágrábi kormány, látva Magyarország – illetve a szintén rajtunk keresztül ellátott Szlovákia és Csehország – kiszolgáltatottságát, kiugróan magas szállítási díjat kér. Mint kiderült, a Mol az első negyedévre, átmenetileg elfogadta a horvátok feltételeit, de az éves szerződésben, reményeik szerint, visszamenőleg is jóval alacsonyabb tarifában állapodhatnak meg. Ebben számítanak Brüsszel segítségére.

A Mol szakértőinek megállapítása szerint egyébként az EU tagállamai az orosz nyersolajbehozatali tilalmat jól kezelték, így az átállás nem okozott fennakadást.