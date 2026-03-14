Bár korábban csak néhány hetes beavatkozást ígért, legfrissebb nyilatkozatában azt mondta, a háború addig fog tartani, ameddig szükséges.
Az intézkedéscsomag 2026-ban lép érvénybe, és London szerint jelentősen csökkenti majd az orosz LNG-exportot.
Ukrajna egyre sűrűbb csapásokat mér Oroszország olajiparára, amelynek bevételei tartják működésben a háború gépezetét. Moszkva válaszul maga is fokozta az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásait.
Brüsszeli tárgyalások eredményeképpen mégsem vezet ellátási zavarokhoz az orosz olajtermékeket sújtó, február 5-től életbe lépő összuniós, így kivételesen Magyarországra is érvényes behozatali tilalom.
Az orosz-ukrán háború erőteljesen élénkíti a cseppfolyósított földgáz világszintű kereskedelmét, ami viszont mélyrehatóan aláássa a globális felmelegedés fékezésének közös céljait.
Ivan Pecsorin nemrég még Putyinnal együtt egy üzleti fórumon vett részt.
Az állami energiaipari óriáscég ajánlata látszólag visszhangtalan maradt, de nem kizárt, alapját képezi az uniós tárgyalásoknak.
2021 ősze sűrű időszak a választások tekintetében Európában.
A kormány és a Mol szerint a fenntarthatóságot szolgálja az a törvénymódosítás, amely mentesítené a hazai olaj- és gázkitermelőket a lemerült kutak helyreállítási kötelezettsége alól. Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint így maradunk az ezer lyuk országa.
Bár a koronaválság tavaly nehéz helyzetbe hozta a Molt, az üzleti életképességet kifejező pénzügyi mutatók alig romlottak. Az olajcsoportot shopjaik húzták ki a csávából.
Magyarország legnagyobb cégcsoportja a harmadik negyedévben – meglepetésre – már a tavalyihoz közelítő eredményadatokat mutatott fel. Éves szinten a tényleges nyereség ugyanakkor még kérdés.
Még a 2010-es válságnál is jobban megrogyasztotta az olajcéget a koronavírus - derül ki Magyarország legnagyobb vállalata pénteken nyilvánosságra hozott, második negyedéves-első féléves számaiból. A jövőt illetően bizakodók.
Egy gázpalackok közé hajtó teherautó okozhatta a balesetet.
A British Petrol, a Chevron, az ExxonMobil, a Shell és a Total nagyvállalatoknak mintegy 200 embere dolgozik a brüsszeli döntéshozatal befolyásolásán.
A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója nem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben újra hordónként 100 dollár fölé emelkedjen az olaj ára, Hernádi Zsolt a Handelsblatt című német üzleti lapnak azt mondta, az "aranykor örökre elmúlt".
Az alacsony olajárak nem befolyásolják közvetlenül az orosz olajipari vállalatok adósbesorolását, mivel az a pénzügyi rugalmasság amivel rendelkeznek, megvédi aktuális besorolásuk megőrzését indokoló szilárd gazdálkodási alapjaikat - írja a Fitch Ratings hitelminősítő intézet a honlapján.