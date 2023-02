Gy. D.;

legenda;lemondás;európai turné;2023;Ozzy Osbourne;

2023-02-01 11:14:00

Lemondta az európai koncertjeit Ozzy Osbourne, valószínű, hogy soha többé nem fog turnéra indulni

A Black Sabbath egykori énekese már 74 éves. 2023 májusában Budapesten is fellépett volna.

Egészségi állapotára hivatkozva lemondta európai turnéját Ozzy Osbourne – derül ki szerdán közzétett Facebook-bejegyzéséből.

„Ez valószínűleg az egyik legnehezebb dolog, amelyet valaha is meg kellett osztanom hűséges rajongóimmal. Mint tudjátok, négy éve, ebben a hónapban volt egy nagyobb balesetem, amelyben megsérült a gerincem” – kezdte bejegyzését.

Mint arra a BBC emlékeztet, Ozzy Osbourne négy évvel ezelőtt otthonában elesett, ami súlyosbította egy 2003-as, csaknem halálos balesetéből eredő sérüléseit. A 74 éves énekes az elmúlt években több egészségi problémával is küzdött, a koronavírust is elkapta, és 2020-ban tudatta a nyilvánossággal, hogy Parkinson-kórban szenved.

Ozzy Osbourne európai turnéja májusban, Finnországban kezdődött volna, útba ejtette volna Budapestet is a Judas Priesttel közös koncerten. A körutat már többször is el kellett halasztani korábbi balesete és a Covid-19 járvány miatt. Állítása szerint a balesete óta eltelt időszakban egyetlen cél lebegett a szeme előtt, mégpedig az, hogy visszatérhessen a színpadra. Mint írja, énekhangja továbbra is rendben van. Mindazonáltal – teszi hozzá – a műtétek, a kezelések és a többi után a szervezete továbbra is gyenge.

Mint írta, őszinte alázattal tölti el az, ahogyan a rajongói türelmesen vártak a turnéra, de „tiszta lelkiismerettel” arra a megállapításra jutott, hogy fizikailag képtelen végigcsinálni a koncertsorozatot, mivel nem bírná a vele járó utazgatást.

„Soha nem gondoltam volna, hogy turnézó napjaim így érhetnek véget” – írta Ozzy Osbourne, aki azonban hozzátette, a csapata jelenleg is ötletekkel áll elő arra vonatkozóan, miként lehetne megoldani, hogy úgy léphessen fel, hogy ne kelljen városról városra, országról országra utazgatni.

A legendás énekes végül köszönetet mondott családjának, csapatának, barátainak, a Judas Priestnek és rajongóinak „elkötelezettségükért, hűségükért és támogatásukért”, továbbá azért, hogy nekik köszönhetően „olyan élete volt, amelyről még csak álmodni se mert volna”.