A világhírű olasz színésznő 87 éves korában, 2025. szeptember 23-án hunyt el. Ezzel a galériával hajtunk fejet az emléke előtt.
Meglepetéssel olvastam a Népszavában Antall József kabinetfőnöke titkárának, Kerék-Bárczy Szabolcsnak (az utóbbi években a Demokratikus Koalíció és az Orbán-kormány egyik bírálójának), ifj. Koszorús Ferencről írott ömlengő nekrológját.
Igazolódni látszik egy helyi legenda.
A Black Sabbath egykori énekese már 74 éves. 2023 májusában Budapesten is fellépett volna.
A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai kontinens legnagyobb prehispán civilizációjának eredetével kapcsolatos két legenda, amelyek közül az egyik a perui Puno megyében lévő Titicaca-tó környékét, a másik a perui Cuzcóban lévő Pacaritambo barlangot tartja az inkák származási helyének, igaz és kapcsolódik is egymáshoz - írta az MTI.
Fölelevenedett a legenda, hogy Shakespeare nem egyedül írta minden színpadi művét, volt nem is titokban egy szerzőtársa, Christopher Marlow. Nagy-Britannia az idén emlékezik meg a költőóriás halálának négyszázadik évfordulójáról, és a minap ebből az alkalomból huszonhárom egyetemi professzor tette közzé ismét a The New Oxford Shakespeare oldalain a változatot, hogy bizony volt „társszerző” is, és nem csupán a VI. Henrik trilógiában.
A legendás riporter, Balogh Mária feladta mozgalmas, fővárosi életét, és minden energiáját beteg unokaöccse ápolására fordítja. Önkéntesként áll nem csak a fiú, hanem annak sorstársai mellett is - írja a Bors.
Tom Hardy végigviszi a legnehezebbet: a Legenda című filmben kettős főszerepben kelti életre a hatvanas évek hírhedt angol gengszter-fivéreit, a Kray-eket. De úgy, hogy Ronnie gyakorló pszichopata, kegyetlen őrült, míg Reggie, a nála 10 perccel idősebb bátyja ügyes, értelmes, hódító vezéregyéniség. Ráadásul a film tömve van olyan jelenettel, amelyben a két mindenre elszánt londoni gengszter testközelben, nem egyszer egymással bonyolult akcióba keveredve látható.
Akár elhisszük azt az egyértelműen soha be nem bizonyított verziót, hogy Jim Morrison 1971. július 3-án Párizsban, a Rue Beautreillis 19 számú házban bérelt lakás fürdőkádjában lelte halálát, akár hitelt adunk azoknak – a szintén bizonyíthatatlan – elméleteknek, hogy csak megrendezte saját halálát, hogy megszabaduljon a rocksztár-léttől és új életet kezdjen – július 3-án mindig milliók emlékeznek a The Doors karizmatikus énekesére, a beskatulyázhatatlan gondolkodóra, a merész hangú költőre.
Örömüket lelik egyes amerikai hírlapírók, ha szentségtörést követhetnek el, legendákat zúzhatnak szét. Ezt tette legutóbb bizonyos Caroline Weber, a The New York Timesben, amidőn Marguerite Gautier-ről, "A kaméliás hölgy" hősnőjéről, vagy a zenevilágban jobban ismert Violetta Valéryről, a Traviatáról kiderítette, hogy a története a valóságban nem olyan romantikus volt, sőt.