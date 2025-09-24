Közelkép - Shakespeare II.

Fölelevenedett a legenda, hogy Shakespeare nem egyedül írta minden színpadi művét, volt nem is titokban egy szerzőtársa, Christopher Marlow. Nagy-Britannia az idén emlékezik meg a költőóriás halálának négyszázadik évfordulójáról, és a minap ebből az alkalomból huszonhárom egyetemi professzor tette közzé ismét a The New Oxford Shakespeare oldalain a változatot, hogy bizony volt „társszerző” is, és nem csupán a VI. Henrik trilógiában.