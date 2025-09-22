Budapesti Fesztiválzenekar: sikeres turné

A Budapesti Fesztiválzenekar túl van az évad első európai turnéján, melynek során elsöprő sikert aratott Londonban, Locarnóban, San Sebastianban, Torinóban és Milánóban is. A kritika szuperlatívuszokban számolt be a zenekar koncertjeiről, melyekbe Fischer Iván ez alkalommal valódi újdonságot csempészett.