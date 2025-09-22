Az egyik, ha nem legnépszerűbb magyar előadó többek közt Londonban, Amszterdamban, Bécsben és Prágában is koncertezik majd.
A Black Sabbath egykori énekese már 74 éves. 2023 májusában Budapesten is fellépett volna.
Európai turnéra indul a Quimby. Az egyik legnépszerűbb hazai rockzenekar május 15-től hatállomásos koncertsorozatot tart Amszterdamtól Bécsig.
A Budapesti Fesztiválzenekar túl van az évad első európai turnéján, melynek során elsöprő sikert aratott Londonban, Locarnóban, San Sebastianban, Torinóban és Milánóban is. A kritika szuperlatívuszokban számolt be a zenekar koncertjeiről, melyekbe Fischer Iván ez alkalommal valódi újdonságot csempészett.