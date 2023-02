Harsányi György;

Amerikai nagykövet: Nincs olyan, hogy mindkét oldalra játsszon valaki, az Orbán-kormánynak választania kell Kelet és Nyugat között

David Pressman a The New York Timesnak adott interjúban beszélt erről. Szerinte aggasztó, hogy az új magyar titkosszolgálati csúcsszerv amerikai állampolgárokat vádol a magyar miniszterelnök megbuktatásra szőtt összeesküvéssel, a fideszes média rutinszerűen újrahasznosítja az orosz propaganda szólamait.

Az Orbán-kormány fokozódó Nyugat-ellenességéről beszélt a The New York Timesnak David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, különösen aggasztónak tartva, hogy a magyar titkosszolgálatok csúcsszerve amerikai állampolgároknak a miniszterelnök megbuktatására szőtt összeesküvéséről ír jelentéseket.

Egy amerikai nagykövet ellenséges terepen találja magát Magyarországon – ezzel a címmel jelent meg az interjú világszerte olvasható online változata. A The New York Times nyomtatott változatában az írás a címlapon indul, a portálján most is ott van.

A csütörtökön megjelent interjú szerzője, Andrew Higgins (a lap kelet- és közép-európai irodájának vezetője), háttérként felidézi, hogy az Egyesült Államokra hagyományosan kedvezően tekintő Magyarország harsány Amerika-ellenessége Donald Trump 2020. novemberi elnökválasztási vereségével kezdődött. A 2022. április 3-i parlamenti választás közeledtével azonban a Fidesz intenzív támadást indított azokkal az amerikai csoportokkal szemben, amelyek pénzügyi támogatás nyújtottak az Orbán-kormány ellenségének tekintett független médiának, és elsöprő választási győzelme ellenére a Fidesz azóta is folyamatosan támadja az úgynevezett „dollármédiát” és a „dollárbaloldalt”.

Különösen nyugtalanító volt – jegyzi meg David Pressman –, hogy a magyar Nemzeti Információs Központ olyan jelentést tett közzé, amely állítólag amerikai állampolgárok tucatjait kapcsolta össze a miniszterelnök megbuktatását célzó állítólagos összeesküvések hálózatával. A Rogán Antal kabinetminiszter felügyelete alatt álló új titkosszolgálati csúcsintézmény jelentése a nagykövet szerint méltó volt a Homeland című amerikai filmsorozat összeesküvés-mániás CIA-ügynökéhez, Carrie Mathisonhoz.

A múlt hónap végén egy újabb hasonló jelentés látott napvilágot – teszi hozzá. – Az, hogy az Orbán-kormány hivatalos szervei, beleértve a hírszerző szolgálataikat is, amerikai állampolgárokra fognak összpontosítani, mindenképpen felkeltette a figyelmünket - mondta David Pressman, hozzátéve, „nem fogunk hallgatni, amikor az Egyesült Államokat támadja” egy NATO-szövetséges.

még mielőtt férjével és két gyermekével szeptemberben megérkezett volna Magyarországra, hogy elfoglalja új állomáshelyét. A vállaltan meleg emberi jogi ügyvédet a cikk szerint a magyarországi kormánypárti média a hagyományos értékek aláásásával, a diplomáciai egyezmények megsértésével és az igazságszolgáltatásba való beavatkozással vádolta. A harcias, kormánypárti hírportál, a PestiSrácok például „nyilvánvaló diplomáciai provokációként” ítélte el az általa „az LGBT-jogok szakértőjeként” jellemzett férfi kinevezését.

Jelenlegi beosztása előtt David Pressman az ENSZ-nél különleges politikai ügyekért felelős nagykövetként és belbiztonsági miniszterhelyettesként dolgozott. A Fehér Házban a háborús bűnökkel és atrocitásokkal foglalkozó igazgatói poszton is dolgozott a Nemzetbiztonsági Tanácsban – idézi fel a lap.

Elmondta azt is, hogy a magyar tisztviselőkkel folytatott találkozói általában civilizált és pragmatikus hangvételűek, de gyakran azzal kezdődnek, hogy magyar vendéglátói előrebocsátják, bizonyára genderkérdésekről akar velük beszélni. – Ilyenkor megállítom őket, és azt mondom: ’Nem, valójában arról szeretnék beszélni önnel, hogy Magyarország hogyan támaszkodik Vlagyimir Putyinra. Mindig a kultúrharcról akarnak beszélgetni. Mi viszont egy valódi háborúról, amely a szomszédban zajlik – mesélt élményeiről az amerikai nagykövet.

A személyes támadásoknál azonban David Pressman aggasztóbbaknak tartja azok a dolgokat, amelyeket ő az Egyesült Államok elleni szélesebb körű támadásnak lát a magyar médiában és amelyek nagy részét a kormányzó Fidesz vagy közvetlenül irányítja, vagy üzleti szövetségesei révén. Az amerikai nagykövet még egy korábbi, a Politicónak adott nyilatkozatában írt erről, most az állítva, az Orbán-kormány által ellenőrzött média rendszeresen újrahasznosítja az orosz propaganda trükkjeit, „rutinszerűen” tolja a Kreml dezinformációját és Amerika-ellenes retorikáját, és ez aggasztó az Egyesült Államok számára.

– A világ megváltozott – mondta David Pressman a New York Timesnak –, és már nincs az a lehetőség, hogy mindkét oldalra játsszon valaki, amikor tényleges háborút vívunk Európában. Sürgette Magyarországot, hogy térjen vissza történelmi szerepéhez, mint a Nyugathoz egyértelműen tartozó ország. – Az egyértelműség és a határozottabb fellépés ideje minden bizonnyal akkor érkezett el, amikor Vlagyimir Putyin provokálatlan háborút indított Magyarország demokratikus szomszédja ellen – teszi hozzá.

Minden pártpolitikai zaj és civakodás ellenére az ukrajnai háború új megvilágításba helyezte a Magyarország és NATO-szövetségesei közötti kapcsolatok jelentőségét. A magyarok nem Oroszországban és Kínában látják a jövőjüket. Úgy gondolom, hogy Európával, a Nyugattal és az Egyesült Államokkal együtt látják a jövőjüket – tette hozzá –, és „ez egy igazán pozitív alap, amelyen együttműködhetünk". – Nem azért vagyok itt, hogy megzavarjam vagy megszakítsam ezt a kapcsolatot. Azért vagyok itt, hogy helyrehozzam. És van mit helyrehozni – zárta az interjút.

A The New York Times kért ugyan kommentárt az Orbán-kormánytól a nagykövet állításaira, választ azonban nem kapott.