A neves amerikai napilap külsős munkatársa két éve írt cikket a Navy Seal különleges egység Észak-Koreában végrehajtott titkos akciójáról, amelyben fegyvertelen koreai személyek is életüket vesztették.
A lap szerint ez a legnagyobb közszolgálat, amit most az amerikai elnök tehet.
A díjazottak között van a The Washington Post, az AP és a The New York Times is.
Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem professzora levezette, miként csúszott át Magyarország egypártrendszerbe. Kiemeli, hogy a világ nem kapcsolt, mert Orbán Viktor nem úgy járt el, mint előtte az autokraták.
A The New York Times az amerikai hírszerzésre hivatkozva arról számolt be, hogy a gázvezetékek felrobbantói ukrán vagy orosz állampolgárok lehetettek. A Die Zeit cikke szerint a cég, amelytől a bombák telepítéséhez használt hajót bérelték, két ukrán állampolgárhoz tartozik.
Amiatt, hogy az EB nem adta ki az elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti, a koronavírus elleni vakcinák beszerzését megelőző üzenetváltást.
David Pressman a The New York Timesnak adott interjúban beszélt erről. Szerinte aggasztó, hogy az új magyar titkosszolgálati csúcsszerv amerikai állampolgárokat vádol a magyar miniszterelnök megbuktatásra szőtt összeesküvéssel, a fideszes média rutinszerűen újrahasznosítja az orosz propaganda szólamait.
Hazánk vészesen közelít a világelső Gibraltárhoz az egymillió főre vetített koronavírus-áldozatok számát tekintve.
A pénzek jogszerű felhasználásának kézben tartása végső soron a tagállamok feladata, ám ha az EU szigorítani akarna, ahhoz kell az egyes kormányok beleegyezése – jegyezte meg a szóvivő.
A New York Times arról írt, egyre több az amerikai kibertámadás az agresszív moszkvai politikára válaszul, a Pentagon pedig nem meri mondani ezt az elnöknek.
Még két évük van, hogy a célul kitűzött évi 800 millió dolláros, online kiadásból származó bevételt elérjék. És a lap friss pénzügyi jelentése alapján ez a cél már kézzelfogható közelségbe került.
Pulitzer-díjat kaptak a The New York Times és a The New Yorker lapok újságírói a Weinstein-sztoriért, amelyben leleplezték Harvey Weinstein, hollywoodi producer szexuális visszaéléseit, és ezzel mozgalmat indítottak el - írta az MTI.
A New York Times is felfigyelt a három budapesti galéria által szervezett New York-i kiállításra, amely a hatvanas-hetvenes évek magyar neoavantgárd alkotásait mutatja be.
Megjelent a The New York Times online kiadásának az ,,52 hely, ahová el kell menned 2017-ben" című cikke, amelyben a világ számos izgalmas helyszíne közül Budapestet, és budapesti vendéglátóhelyeket is kiemelnek a szerkesztők.
Donald Trump megválasztott amerikai elnök vasárnap több Twitter-üzenetben bírálta a The New York Times című újság amerikai elnökválasztási kampány alatti munkáját. Bejegyzéseiben Donald Trump leszögezte, hogy a liberális napilap munkája rossz és nagyon pontatlan volt, amikor a kampány idején vele foglalkozott. Szerinte a The New York Times előfizetőket veszített ezzel a magatartással.
Donald Trump megválasztott amerikai elnök vasárnap több Twitter-üzenetben bírálta a The New York Times című újság amerikai elnökválasztási kampány alatti munkáját.
Ötven neves republikánus nemzetbiztonsági illetékes, köztük egy volt CIA-igazgató, egy volt belbiztonsági miniszter, számos hírszerzési vezető a The New York Times című lapban közzétett nyílt levélben óvott Donald Trump elnökké választásától. A levélben ugyanazt hangsúlyozták, amit nemrégiben Barack Obama is kijelentett: a manhattani milliárdos alkalmatlan arra, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen.
Hera Müller irodalmi Nobel-díjas német írónő a The New York Times mértékadó amerikai lapnak adott interjút, a július 17-én print változatban megjelent interjúban a szerző magyar pályatársait is méltatja.
Izgalmas, de az előző kötetekhez mérten kevésbé bravúros a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című kötet új darabja, a Lelkek könyvtára. Ransom Riggs kiváltképp erősen induló szériájának befejező kötete mindig tartogat meglepetéseket, de a karakterábrázolás, a jellemfejlődés hagy némi kivetnivalót maga után. A történetből készült – Tim Burton rendezte – hollywoodi látványfilm hamarosan a mozikba kerül.
A The New York Times című amerikai napilap terjedelmes cikkben igyekszik felvázolni, milyen okok vezettek oda, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek az európai migrációs válsággal kapcsolatos álláspontja növekvő elfogadottságra tesz szert Magyarországon és Európában.
Lehet, hogy az amerikai nők, akik hosszú évekig harcoltak, hogy meghódítsák a hatalom állásait, elvesztették az illúzióikat? Úgy tűnik, nem elég vonzó az a karrier sem, amelyet a politikában Hillary Clinton, és Sarah Palin, az üzleti életben Sheryl Sandberg, a Facebook második számú vezetője és Mary Barra, a General Motors ügyvezető igazgatója vagy a média-királynő Arianna Huffington befutott.
Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász The New York Times-blogján kedden megjelent vendégpublikációjában Kim Lane Scheppele, a Princetoni Egyetem jogászprofesszora azt írta, hogy "az elmúlt öt évben a Fidesz annyi törvénybe építette bele a kétharmados szupertöbbség követelményét, hogy Magyarország mindennapi kormányzása csaknem lehetetlen kétharmad nélkül".
Hamarosan magyarul is megjelenik a The New York Times évkönyve, a Turning Points - közölte a kiadványt gondozó Geomédia kiadó.