A család legyűri a karrierépítési vágyat?

Lehet, hogy az amerikai nők, akik hosszú évekig harcoltak, hogy meghódítsák a hatalom állásait, elvesztették az illúzióikat? Úgy tűnik, nem elég vonzó az a karrier sem, amelyet a politikában Hillary Clinton, és Sarah Palin, az üzleti életben Sheryl Sandberg, a Facebook második számú vezetője és Mary Barra, a General Motors ügyvezető igazgatója vagy a média-királynő Arianna Huffington befutott.