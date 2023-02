nepszava.hu;

2023-02-03 18:37:00

Iványi Gáborék egyháza több mint 800 millió forintot kapott az 1 százalékos felajánlásokból

Ám helyzetük még így sem rózsás: folyamatosan szorongatja őket az adóhatóság, emellett partnereik felé is jelentős tartozásokat halmoztak fel.

„Örömmel jelentjük be, hogy a Miniszterelnökségtől 2023.01.31-én megérkezett az összeg, amelyet Önök a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek szántak” - olvasható a szervezet elnökének pénteki közleményében.

Iványi Gábor emlékeztetett, a 2022-ben jogerősen megszerzett, de a Fővárosi Főügyészség által a mai napig vitatott és a Kúria előtt megtámadott bejegyzett egyházi státuszukra tekintettel a kiegészítő támogatásokhoz is hozzájutottak, amire nem számítottak.

Megjegyezték, intézményeik működtetésével összefüggésben beszállítóik felé jelentős tartozások halmozódtak fel, ezek egy részének rendezésére ez az összeg biztosít fedezetet. Egyúttal köszönetet mondtak partnereinek is a feléjük tanúsított türelemért.

- jegyzi meg.

Emlékeztet, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2012-ben elvette technikai számukat, így egészen 2021-ig nem volt lehetőségük gyűjteni az egy százalékos felajánlásokat. Hozzáteszik, hogy az adóhatóság velük szemben fenntartott követelése továbbra is jelentős,éppen ezért folyamatos tárgyalásokat folytatnak a fizetés ütemezéséről és intézményeik működőképességének megőrzése érdekében. A hatóságtól legutóbb 2023. január 31-ig kaptak haladékot.

„Helyzetünk jelenleg bizonytalan, mivel annak ellenére, hogy az 1%-okból bejövő összeg jelentős részét felajánlottuk tartozásaink törlesztésére, ügyünkben döntés ezidáig nem született, sőt, az adóhatóság az eddigieknél lényegesen szigorúbb feltételeket szab a haladék engedélyezéséért” - fogalmazott Iványi Gábor.

Kitért arra is, hogy ha mindez nem lenne elég, a NAV százmilliós nagyságrendű büntetésekkel tetézi a tartozások összegét, a Maruzsa Zoltán vezetése alatt működő oktatási államtitkárság is további elvonásokat eszközöl, közel százmilliós értékben. A lelkész abszurdnak tartja, hogy jövőbeli bevételi forrásaik igazolását várják tőlük, éppen az adóhatóságnak köszönhetően nem jutottak hozzá az egyházi támogatásokhoz 2016 és 2020 között. Ez az idei összeget figyelembevéve számításaik szerint közel 4 milliárd forint lenne, a többi egyházi kiegészítő támogatással együtt káruk körülbelül 14 milliárd forintot tesz ki. Iványi Gábor szerint a kormányzat biztosította őket, hogy intézményeik működőképességét ők is elsődlegesnek tekintik.

Éppen ezért a lelkész szerint könnyen belátható, hogy az egyházként megillető támogatásokat (1%, kiegészítő normatíva, egyházi pályázati források stb.) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az elmúlt években megkapta volna, valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni. Megjegyzi, mindeközben az intézményeik szakmai felügyeletét ellátó kormányhivatalok az ellenőrzések alkalmával elismerően szólnak hiánypótló, szegénységet gondozó, magas színvonalú ellátásaikról - a gyerekek oktatásáról, az idősek, hajléktalanok, elesettek gondozásáról.

- zárul Iványi Gábor nyilatkozata, aki egyúttal szívből jövő köszönetét fejezte ki mindenkinek, akik támogatták őket.