2023-02-04 12:45:00

Kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel találkozott Karácsony Gergely

Pártpolitikától függetlenül nagyon fontos, hogy a mindenkori magyar politika kiálljon a kárpátaljai magyarság mellett - mondta a főpolgármester.

Babják Zoltán beregszászi polgármester meghívására a kárpátaljai városba látogatott Karácsony Gergely főpolgármester, ahol a városvezető mellett a Beregszászi kistérség képviselő-testületének tagjaival, valamint a beregszászi önkormányzat vezetőivel találkozott. Itteni programja után Makkosjánosiban tartott megbeszélést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviseletében Sin Józseffel és Molnár D. Istvánnal, valamint Rezes Józseffel, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának (KHÖT) ügyvezető igazgatójával - számolt be a Kárpátalja hírportál.

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Karácsony Gergely úgy fogalmazott:

A kétnapos látogatás eredményeit összegezve a főpolgármester arról beszélt, személyesen akart tájékozódni a kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban, ennek keretében a politikai vezetőkkel folytatott találkozók mellett iskolákban, óvodákban is járt, és a helyi lakosokkal is beszélgetett. Mint mondta, adományokat eddig is hoztak Budapestről, most viszont fel akarta mérni, hogy miben lehet a leginkább segíteni. Leszögezte, pártpolitikától függetlenül nagyon fontos, hogy a mindenkori magyar politika kiálljon a kárpátaljai magyarság mellett, erősítve a helyi közösségek nyelvi, kulturális és intézményi autonómiáját. Az egyéb támogatásokról szólva elmondta, „nagyon szívesen segítünk olyan eszközökkel, amelyek még jól használhatók, de nálunk már nincs rájuk szükség, akár szemétszállítás vagy más városüzemeltetési dolog kapcsán”.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke elmondta, arra törekedtek, hogy objektívan tájékoztassák Karácsony Gergelyt a kárpátaljai magyarok és a régió helyzetével kapcsolatban. Egyebek között említette a mindennapi életet nehezítő problémákat, kitért a Munkácson kirobbant konfliktusra is. „A főpolgármester úr ígéretet tett arra, hogy keresnek módot a súlyos betegek segítése céljából létrehozott alapítványunk támogatására” - mondta.

Babják Zoltán mindehhez hozzátette, hogy a főpolgármesteri hivatal lényegében a háború kezdete óta támogatja Beregszászt humanitárius segélyekkel, most pedig technikai eszközökkel is segítettek. A városvezető elmondta, segítséget kértek Karácsony Gergelytől jó minőségű térfigyelő kamerák telepítéséhez, valamint a geotermikus energia hasznosításával kapcsolatban, a főpolgármester jelezte is, hogy Budapest ehhez megadja a szakértői támogatást. Mindezek mellett diákok üdültetésének és sebesült beregszászi katonák gyógykezelésének a lehetőségéről is egyeztettek.