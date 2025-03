Beregszász, kis békesziget a háborúban

2022 óta több mint kétszáz önkéntes érkezett Ukrajnába a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat munkájának támogatására. Köztük riportunk szerzője is, aki február végén utazott ki Kárpátaljára egy hétre egy barátnője hívására. A rászorulók megsegítésére továbbra is nagy szükség van, mert bár itt szerencsére nincsenek tankok, rakéták, drónok a látótérben, de azért ez is Ukrajna, ez is a háború áldozata.