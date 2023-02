P. L.;

földrengés;mentőcsapat;házomlás;Szíria;Rétvári Bence;halálos áldozatok;Törökország;

2023-02-06 18:53:00

2500 felett jár a Törökországot és Szíriát sújtó földrengés halálos áldozatainak száma, magyar mentőcsapat is útnak indult

Egyik pillanatról a másikra komplett épületek omlottak össze, a halottak száma drámaian növekszik.

Továbbra is szinte megállíthatatlanul növekszik a hétfő hajnalban indult, Richter-skála szerinti 7,8-as erősségű, számos utórengéssel járó, Törökországot és Szíriát sújtó brutális földrengés áldozatainak a száma. A legutóbbi jelentés szerint már legkevesebb 2 509 halottja és 12 136 sebesültje van a tömegszerencsétlenségnek - számolt be a CNN.

Cikkünk megjelenéséig legkevesebb 1 541 halálos áldozatot jelentettek Törökországból, további 9 733 ember megsérült. Szíriában jelenleg legkevesebb 968 halottról tudni, ebből 538 a kormányerők ellenőrzése alatt álló országrészben, 430 pedig az ellenzéki lázadók által vezetett területen vesztette életét. Szíriában mostanáig 2 403 sebesültet jelentettek.

Az Egyesült Államok geológiai ügynöksége szerint a hajnali rengés óta legalább 54 utórengést észleltek, ezek erőssége a Richter-skála szerint legkevesebb 4,3-as volt, három közülük a 6,0-t is meghaladta. Az utórengések mintegy 300 kilométeren húzódnak a Törökország déli részén felszakadt törészóna mentén.

A Sky News újabb sokkoló videófelvételt tett közzé, ezen az látható, ahogy egy hétemeletes panelház szó szerint pillanatok alatt, kevesebb mint tíz másodperc alatt teljesen összeomlik. Egy másik felvételen egy épület részleges összeomlása látszik, amelynek a megmaradt része így szintén életveszélyessé vált.

Şanlıurfában legkevesebb 1700, Gaziantep és Kahramanmaras tartományban 900 épület dőlt össze Fuat Otkay török alelnök korábbi tájékoztatása szerint. Hulusi Akar védelmi miniszter eközben azt közölte, hogy a török hadsereg légifolyosót nyitott a mentőalakulatok és a segély számára.

Chad Myers szélsőséges időjárási szakértő a CNN-nek azt mondta, bár a földmozgások esetén legtöbb esetben epicentrumról beszélünk, a mostani rettenetes erejű földrengésnek valójában nem is epicentruma, hanem inkább „epi-vonala” volt, a 7,5-ös erősségű utórengés pedig önmagában is egy földrengésnek tekinthető. Magyarázata szerint Törökország délkeleti régiói alatt két hatalmas tektonikus lemez, az arab és az eurázsiai találkozik, és ezen a törésvonalon, mintegy 160 kilométeres távban a föld „megcsúszott”. A lemezek ezen összeérését és oldalra csúszását a szeizmológusok „csapáscsúszásnak” nevezik. Karen Maginnis meteorológus arra is figyelmeztetett, hogy a szeizmikus események természete miatt hetek, de akár hónapok múlva is előfordulhatnak utórengések.

Az áldozatok megsegítésére idő közben Magyarországról is mentőosztag indult. Az MTI szerint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, hogy a Hunor mentőegység 11 éve jött létre és azóta a magyar katasztrófavédelem világszerte bizonyította, hogy a világ egyik legfelkészültebb mentőszervezete. Segítséget nyújtottak katasztrófahelyzetekben a többi között Szerbiában, Macedóniában és Japánban is - sorolta, hozzátéve, a magyar katasztrófavédelem elitalakulatának tevékenysége meg fogja erősíteni a magyar-török barátságot is. Az államtitkár köszönetet mondott az egység tagjainak a helyállásukért.

A Törökországba induló magyar mentőegység 55 tagú, a tűzoltókon kívül katonaorvosok és a mentőszolgálat munkatársai is részt vesznek a munkában. Keresőkutyákat is visznek magukkal. A személyzetet és a 90 tonnányi felszerelést a Magyar Honvédség Airbus 319-es gépe szállítja a Liszt Ferenc-repülőtérről a törökországi Adana repterére. Megérkezésük után a török katasztrófavédelem irányítja majd a magyar mentőcsapat tevékenységét. A Hunor felszerelése 10 napra biztosítja a mentőegység önellátását, vagyis nem kell a helyi katasztrófavédelem erőforrásait használniuk - közölték.

A világ kontinenseit csaknem nyolc éve rázta meg legutóbb ekkora földrengés. Akkor, 2015. április 25-én Nepált sújtotta hasonló, 7,8-as, más mérések szerint 8,1-es erősségű természeti katasztrófa. 8294 ember vesztette életét, 21 952 pedig megsebesült.