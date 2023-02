nepszava.hu;

korrupció;házaspár;Völner Pál;Schadl György;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2023-02-07 10:09:00

„Még ezt a francia krémest ki tudtam fizetni” – újabb hangfelvétel került elő a nélkülözés miatt aggódó Schadl-házaspárról

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke a börtönből kérdezte a feleségét, hogy nem éhezik-e még.

Újabb hanganyagot hozott nyilvánosságra kedden a Blikk a Schadl-Völner-ügyben, a felvételen ezúttal a „nélkülözés” miatt aggodalmaskodó Schadl-házaspár hallható.

A beszélgetés a következőképpen hangzott:

Schadl György: „Nem éhezel még?”

Schadlné Baranyai Helga: „Tessék?”

Sch. Gy.: „Azért még nem éhezel, nyugtass meg!”

Sch. B. H.: „Még ezt a francia krémest ki tudtam fizetni.”

Sch. Gy.:: „Na, jól van babám.”



Sch. B. H.: „Nem tudom, milyen összegről van szó pontosan, de hogy már biztosítva van hatszáz oldalról, az biztos.”

Sch. Gy.: „880 millió forint. Engem csak az érdekelne, hogy hol van az a pénz.”

Sch. B. H.: „Nem tudom, hogy hol van, de hogy már nem tudom, már mindent lefoglaltak, meg elvittek. Hát most azért szerintem ez biztosítva van már.”

Sch. Gy.: „Figyelj, a nyaralónk meg a házunk ér ennyit.”

Sch. B. H.: „De a házunk még nincs lefoglalva.”

Sch. Gy.: „Az igen. Húsz ingatlant foglaltak le. Rámondták, hogy olcsón vettem az önkormányzatoktól. Igazából az ügyészség foglalt le olcsón.”

Sch. B. H.: „De ők meghatározzák az értékét? Vagy hogy?”

Sch. Gy.: „All in.”

Mint arról a Népszava is korábban beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtott be vádiratot Schadl György és 21 társa – köztük Völner Pál volt fideszes államtitkár – ellen.

A hatóság által kirendelt szaktanácsadó teljes mértékben feltérképezte Schadl György és felesége vagyoni helyzetét is. A szakember a bankszámlákat és a vagyonnyilatkozatokat megvizsgálva megállapította, a végrehajtói kar elnökének 1,61 milliárd forint volt az összbevétele 2016 és 2021 között, ebből a munkabérek összege 43,1 millió forintot tett ki. Ezenkívül 1,13 milliárd forintra tett szert a cégei osztalékaiból és az osztalékelőlegekből. Schadl kapott bérleti díjakat is 168 millió forint értékben, valamint kölcsönöket is fizettek vissza neki 209 millió forint értékben, két autó eladásából pedig 60 millió forinthoz jutott hozzá. Kiadásai 1,47 milliárd forintot tettek ki, ebből 447,46 millió forint volt a készpénzfelvételek összege, az ingatlanvásárlásoké pedig 546,2 millió.

Feleségének ez alatt az idő alatt 402 millió forintos bevétele volt, amiből 17,6 millió forint munkabér volt, osztalékból pedig 233 millió folyt be a számlájára. Az ő kiadásai 378 millió forintot tettek ki, egyebek között 188,3 millió forint értékben vásárolt bankkártyával Magyarországon és külföldön. 2021 végén 23,4 millió forint volt a számláján, emellett rendelkezett 34 millió forint megtakarítással is.

A szaktanácsadó számba vette a házaspár vagyonát, így az ingatlanportfólióját is, eszerint húsz ingatlan megszerzésére mintegy 810 millió forintot költöttek.

Mint azt a lap megjegyzi, „meglepő”, hogy amíg a nyomozók részletesen végigvették Schadlék anyagi helyzetének alakulását, addig a másik kiemelt vádlott-társ, a volt igazságügyi miniszterhelyettes Völner esetében