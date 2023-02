nepszava.hu;

2023-02-07 19:11:00

Az MSZP Matolcsytól és Polttól várja, hogy lépjenek a KSH adatszivárgási ügyében

Tóth Bertalan szerint számos bűncselekmény gyanúját veti fel hogy a múlt hétvégén egyelőre még titkos belső kereskedelmi adatok landoltak egy újságnál.

Megalapozottan vetődhet fel a hatályos büntetőtörvénykönyv szerinti hivatali visszaélés bűntette, bennfentes információ jogosulatlan közzétételének vétsége, de akár a bennfentes kereskedelem bűntette is abban a példátlan ügyben, amelyben a Portfolio portálhoz „kulcsfontosságú adatok szivároghattak ki” egy piaci szereplőtől, a Fidesz-közeli Makronóm Intézet kommunikációs cégétől – derült ki Tóth Bertalannak, az MSZP parlamenti frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzéséből. A politikus arról ír, hogy választ vár kérdéseire Matolcsy Györgytől, a Magyar Nemzeti Bank elnökétől és Polt Péter legfőbb ügyésztől. A kiszivárgott dokumentumok a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) még nem publikált, „friss” kiskereskedelmi adatai voltak, amelyek adott esetben piacmozgató hatásúak lehetnek.

A Portfolio február 4-én szombaton este nyolc óra előtt közölt egy cikket, amelyben tudatták, hogy hozzájuk „ma beesett egy email, amelyben a Makronóm kommunikációs cége a figyelmünkbe ajánlja az intézet makroelemzési vezetőjének friss KSH kiskereskedelmi adatokhoz fűzött szakmai kommentárját szíves felhasználásra”. Mint akkor írták, a levélben a statisztikai hivatal kiskereskedelmi adatainak értelmezése szerepel, bőven megszórva olyan számokkal, amelyek majd a hétfői gyorsjelentésben fognak először hivatalosan megjelenni. Ezt követően ugyan a KSH küldött egy újabb, elnézést kérő levelet, hogy az adatok hétfő reggelige „embargósak”, ám ez a Portfolio szerint a helyzeten mit sem javított. Hozzáfűzték, hogy arra nem tudnak példát, hogy egy magánvállalkozás előbb juthat hozzá fontos gazdasági adatokhoz, és ahol ilyen kiderül, ott igen súlyos botrányok robbannak ki.

Az ügy nyomán Mellár Tamás országgyűlési képviselő, aki maga is volt a KSH elnöke, a Magyar Hanggal hétfőn azt közölte: parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik a bűncselekmények gyanúját felvető ügyben. Azután már a KSH is kiadott egy közleményt, amelyben arról írtak hogy „az embargó szabályainak súlyos megsértését a KSH kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket”. A hétfőn hivatalosan kiadott adatokat a Népszava is közölte, amelyekből egyébként az derült ki, hogy az erőteljes drágulás miatt a magyarok egyre kevesebb élelmiszert vásárolnak.