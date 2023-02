Papp Zsolt;

GDP;autóipar;recesszió;ipari termelés;akkumulátorgyár;

2023-02-08 12:25:00

Beköszönt a recesszió, már visszaesőben van a magyar gazdaság

A várnál sokkal jobb decemberi ipari adat ellenére sem kerülheti el a magyar gazdaság az átmeneti visszaesést.

Decemberben megállt a magyar ipari termelés csökkenése, az elemzők az előző két hónaphoz képest az év utolsó hónapjára is visszaesést vártak. A KSH adatai szerint azonban 2 százalékkal nőtt az ipari termelés 2021 decemberéhez képest, sőt, az eltérő munkanapokkal korrigálva a növekedés valójában 5,7 százalékos volt, ami már jelentős meglepetés a várakozásokhoz mérten. Arról nem is beszélve, hogy korábban a magyar ipari termelést meghatározó német ipar teljesítménye decemberben az előző hónaphoz képest 3,1 százalékkal, az előző évihez mérten pedig négy százalékkal csökkent. Carsten Brzeski, az ING-csoport vezető globális makrogazdasági elemzője a német adatot nemes egyszerűséggel „borzalmasnak” nevezte elemzésében, amivel arra utalt, hogy a német gazdaság az év utolsó hónapjában hirtelen és keményen fékezett. Az elemző szerint a gyenge német teljesítmény mögött egyértelműen az energiaintenzív ágazatok termelésének csökkenése áll.

A hazai ipar teljesítménye az elmúlt években élesen elvált a német iparétól, köszönhetően az elmúlt évek számos kapacitásnöveléseinek, a rekord mennyiségű működő tőke beáramlásnak, és a kormány beruházásokat kifejezetten támogató gazdaságpolitikájának – ezt már Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője mondta a magyar adatokat kommentálva. Az elemző szerint az elszálló energiaárak több magyar vállalkozást is leállásra kényszerített a tavalyi utolsó negyedévben, de az azóta mérséklődő energiaárak miatt ezen cégek 2023 elején visszaállhatnak a termelésbe. A KSH közleménye szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés, ám legnagyobb súlyú járműgyártás, valamint a villamos berendezés gyártásának területén jelentősen bővült a termelés volumene, s ez lehet a meglepő decemberi magyar ipari termelésnövekedés mögött – magyarázata.

Hasonlóan vélekedik Virovácz Péter, az ING Bank magyarországi vezető elemzője, aki rámutatott arra, hogy az hazai autógyártás és a környezetvédelmi okokból támadott akkumulátorgyártásnak köszönhető a meglepő decemberi adat. Az autóipar és a hozzá kapcsolódó beszállítói területek erősödő teljesítménye korrigálta az év végén felfelé az ipar teljesítményét - tette hozzá.

Ugyanakkor a teljes negyedéveket vizsgálva összességében a negyedik negyedév így is gyengére sikerült - emelte ki Virovácz Péter. A harmadik negyedévhez viszonyítva – az ING Bank becslése szerint – az ipari kibocsátás negyedéves alapon közel 2 százalékkal csökkent. Mindez arra utal, hogy az utolsó negyedévben az ipar teljesítménye összességében fékezhette a gazdaságot. A hétfői kiskereskedelmi, valamint a decemberi ipari adat fényében tehát még biztosabbá vált, hogy negyedéves bázison a GDP jelentősen, akár 1 százalékot meghaladó mértékben zsugorodhatott. Mindezek után a legnagyobb kérdésnek már csak az tűnik, hogy vajon az éves bázisú GDP-növekedés képes lesz-e a pozitív tartományban maradni az utolsó negyedévben. Az ING legfrissebb előrejelzése szerint 0,4 százalékos növekedést mutathat az év/év adat az utolsó negyedévben - írta elemzésében Virovácz Péter

Vagyis a kedvező decemberi ipari adat ellenére biztosra vehető, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a 2022 utolsó negyedében is csökkent, így ez már a második negyedév, amikor mérséklődött a gazdaság teljesítménye, ami azt is jelenti, hogy technikai értelemben recesszióba került a magyar gazdaság – ahogy ezt szinte minden elemző előre megjósolta. A KSH jövő kedden publikálja a friss GDP adatokat, de nagy meglepetés nem várható. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is arról beszélt januári sajtótájékoztatóján, hogy 2022 utolsó negyedére már 1,4 százalékos GDP-csökkenést vár az előző negyedhez képest jegybank, így már bizonyosan benne van a magyar gazdaság a technikai recesszióban. Ugyanakkor a gazdaságnak jó esélye van arra, hogy az év egészére nézve a GDP növekedése pozitív tartományban maradjon. A jegybank szerint magyar gazdaság 0,5-1,5 százalékkal nőhet – a független piaci elemzők ezzel szemben az idei növekedést inkább a fél százalék körüli szintre várják, míg a kormány a jegybanki előrejelzés felső értékét a 1,5 százalékos növekedését célozza – ennek érdekében hirdette meg a 700 milliárd forintos hitelprogramját is.