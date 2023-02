Gy. D.;

2023-02-08 13:49:00

Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb földrengésében több mint 50 ezren sérültek meg. A magyar kutató-mentőknek köszönhetően 16 ember életét sikerült megmenteni. A térségben tartózkodó 18 magyar állampolgár jól van.

Meghaladta a 11 ezret a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma – adta hírül szerdán a CNN.

Törökországban legkevesebb

Szíriában legkevesebb

A CNN legutóbbi összesítéséből azonban ezúttal nem derült ki a szíriai sérültek száma.

Segélyszervezetek és kutató-mentők elmondása szerint a halálos áldozatok nagy valószínűséggel tovább nő, mivel továbbra is sokan vannak a romok alatt, a fagyos időjárási viszonyok pedig akadályozzák a mentési munkálatokat.

Szerdán a hétfői földrengés epicentrumához közeli Kahramanmaraş dél-törökországi városba érkezett a török elnök. Erdoğan a tervek szerint Pazarcık városába látogat, amely jelentős károkat szenvedett a földmozgásokat követően – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Az elnök ezt követően várhatóan a szintén jelentős pusztítást elszenvedő Hatay tartományba látogat.

A katasztrófa miatt Erdoğan kedden három hónapos rendkívüli állapotot hirdetett.

Szakértők eközben figyelmeztettek, a Törökországban és Szíriában uralkodó rendkívül hideg időjárás jelentős mértékben nehezíti a mentési munkálatokat. A kutató-mentőknek nem is sikerül a katasztrófa sújtotta összes térségbe bejutniuk, így félő, hogy továbbra is számos ember lehet a romok alatt.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, a mentési munkálatokban részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Baptista Szeretetszolgálat, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, az Életjel Szolgálat, továbbá – Szijjártó Péter szerdai Facebook-bejegyzése szerint – a Terrorelhárítási Központ és a Református Szeretetszolgálat is.

A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a magyar kutató-mentőknek köszönhetően 16 ember életét sikerült megmenteni.

Hozzátette, szerdán a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet egysége is Törökországba érkezett, így a magyar kontingens más 156 fővel és 28 mentőkutyával vesz részt a mentésben.

„A Fradi és a Kisvárda utánpótlás focistái jól vannak, ugyanúgy mint az a 18 magyar ember, akik a katasztrófa sújtotta területen tartózkodnak” – írta Szijjártó.

Külön érdekesség, hogy Kovács Zoltán államtitkár Twitter-bejegyzésében számolt be arról, hogy a Református Szeretetszolgálat helyszínen tartózkodó tagjai között lánya, Ilka is ott van Níla nevű kutyájával.

Some “personal” news: The Hungarian Reformed Church Rescue Team ???????? heading to Türkiye ???????? with equipment and two search&rescue dogs - my daughter Ilka and her dog Nila among them; hope they can contribute to the help effort after the earthquake pic.twitter.com/uETWSz3WHL