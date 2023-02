MTI-Népszava;

2023-02-09 06:49:00

Belarusz bebörtönzött egy lengyel újságírót, kitört a diplomáciai botrány

Lengyelország elnöke és kormányfője is elítélte a szégyenletesnek botrányosnak és politikailag motiváltnak tartott bírósági ítéletet. Varsóban bekérették a belarusz ügyvivőt.

Botrányosnak és politikailag motiváltnak minősítette a lengyel külügyi tárca egy fehérorosz bíróság szerdai döntését, amellyel nyolc év szigorított fegyházra ítélte Andrzej Poczobut belarusz lengyel újságírót, egyben kisebbségi vezetőt, a lengyelek ottani szövetségének alelnökét. Szerda esti sajtóértekezletén Lukasz Jasina közölte, Poczobut bebörtönzése miatt bekérették a varsói fehérorosz nagykövetség ügyvivőjét, és tiltakozó diplomáciai jegyzéket adtak át neki. – A politikai indíttatású kirakatper és a mai ítélet világos tanúbizonysága a belarusz hatóságok lengyelellenes fellépésének tette hozzá.

A 2021 márciusában letartóztatott, 49 éves Andrzej Poczobut ellen a fehérorosz főügyészség „nemzeti és vallási gyűlölet szítása”, valamint „Fehéroroszországnak ártó tevékenységre buzdítás” címén indított büntetőjogi eljárást. A kétszer is elhalasztott per január 16-án kezdődött a nyilvánosság kizárásával. A hrodnai bíróság szerdán megalapozottnak találta a vádakat, az ítélet hatályos. Az ítélethirdetés is zárt ajtók mögött zajlott, a tárgyalóterembe csak Poczobut legközelebbi rokonait, és a fehérorosz állami médiát engedték be.

Andrzej Duda lengyel elnök a Twitteren szégyenletesnek minősítette az ítéletet. Mint írta, a XX. század végi lengyel történelem viszont megmutatta, hogy „a saját társadalmukkal szemben álló moszkvai helytartóknak bukniuk kell, és az igazságosság győzni fog”. A szabad Belarusz és hűséges fia, Andrzej Poczobut nyer”. Ugyancsak Twitter-bejegyzésben nevezte Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a belarusz rezsim embertelen ítéletének a bírósági döntést, amelyet az ottani lengyelek üldözésének újabb fejezetének tart. Hozzátette: „Varsó mindent megtesz azért, hogy segítsen az igazságot bátran felmutató lengyel újságírónak”.

Elítélte a bírósági döntést a lengyel szejm is, a szerda este megszavazott határozatban a képviselők szankciók kivetését szorgalmazták Poczobut, valamint a fehéroroszországi lengyel kisebbség más tagjai üldöztetéséért felelős személyek, bírák, ügyészek, hivatalnokok ellen. Az ítélet miatt határozottan tiltakozott nyilatkozatában a legtöbb lengyel újságírót tömörítő Lengyel Újságíró Szövetség is, sőt Szvjatlana Cihanouszkaja belarusz ellenzéki vezető is védelmébe vette a lengyel szenátusban mondott szerdai beszédében.