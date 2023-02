„Magyarország a béketáborhoz tartozik” – tweetelte sztálini fordulattal Orbán

nepszava.hu;

Orbán Viktor;Sztálin;béketábor;

2023-02-09 19:47:00

Miközben az Európai Unió országai minden eddiginél erőteljesebben kiállnak Ukrajna mellett, a magyar kormányfő az ötvenes évek kommunista szóhasználatával tűnik ki.

Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának. Támogatjuk az azonnali tűzszünetet a további emberéletek elkerülése érdekében. Magyarország a béketáborhoz tartozik – vette észre Orbán Viktornak még a brüsszeli EU-csúcs előtti, csütörtök délelőtti Twitter-bejegyzésének igencsak meglepő fordulatát a 444, megjegyezve: Orbán Sztálin kedvenc propaganda-kifejezésével üzent Brüsszelből, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozott az uniós vezetőkkel, európai parlamenti képviselőkkel.

Korabeli dokumentumok és egyébként a történelmi emlékezet is az ötvenes évek szovjet, illetve szovjet típusú diktatúráihoz társítják „a béketábor” kifejezést, amelyet még Sztálin fő propagandistája, Andrej Zsdanov kezdett használni a világ szovjet megszállás alatt álló részére, szemben az Egyesült Államok befolyása alatt álló imperialista „háborús táborral". Az imperialisták elleni harcot „békeharcnak” nevezte a szovjet propaganda a hidegháború alatt.

A portál még egy részletet is közöl Rákosi Mátyás 1952. december 15-i országgyűlési beszédéből, amiből jól látszik a szó szovjet vonatkozása, megjegyezve: annak angol megfelelőjét, a „peace camp" kifejezést egyébként a nyolcvanas évek óta különféle háborúellenes mozgalmak is használják.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to ????????. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!