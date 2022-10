MTI-Népszava;

háború;Orbán Viktor;felkészülés;hadsereg;szankció;haderő;igazság;

2022-10-15 16:50:00

A katonaszellemnek ébresztőt fújó Orbán Viktor szerint annak van igaza, akinek ereje van

A kormányfő egy laktanyában az agresszor Oroszország említése nélkül beszélt elrettentésről, a szomszédos háborúról, a Nyugatról áramló fegyverekről, a szankciókról és a migránsokról.

Nekünk, magyaroknak ütőképes, a békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadsereg kell, mert akinek nem lesz ereje, annak nem lesz igaza sem –szabott új feladatokat Orbán Viktor miniszterelnök szombaton csaknem 250 önkéntes szolgálatot vállaló, esküt tevő katona előtt a budapesti Petőfi laktanyában.

A nemzethalál rémképét felvázolva buzdította az egyenruhásokat arra, hogy „ideje feléleszteni magunkban a katonaszellemet, mert az a nép, amely nem képes erre, a jövőben bizonyosan elbukik majd. Nemzetekről is beszélt, nevük említése nélkül arról, hogy ők „már megkezdték a felkészülést, és mi sem maradhatunk le ebben”.

Kitért a most szolgálatba álló úgynevezett Lynx harcjárműre is, amelyből a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 2023-ig 46-ot szállít a cég, azután 2029-ig 172-t, amelyeket már Magyarországon gyártanak. A LYNX felszereléséhez tartozik többek között gépágyú és páncéltörő rakéta.

A dicső múlt is előkerült, mondván, „a magyar nemzet századokon át híres volt vitézségéről és hadi erényeiről, igazi katonanemzet”. A miniszterelnök azonban azt is megjegyezte, hogy „a magyarokat olyan fából faragták, hogy ha nincs közvetlen fenyegetés, ügyes-bajos dolgaikban felaprózzák erejüket, tehát akkor tudnak igazán jól teljesíteni, ha van leküzdendő akadály”. Az eskütevők figyelmét felhívta Orbán a szerinte az ország határainál jelentkező „komoly veszélyekre” is.

Közölte, hogy szerinte a hazájukat szolgálni akaró katonákra és hatékony, modern fegyverekre van szükség, ezért visszaadják a honvédség megbecsülését és modern hadiipart építenek. Sőt, azt akarják, hogy legyen átjárás a civil élet és a katonai szolgálat között, ezért újították meg, mint mondta, az önkéntes katonai szolgálat intézményét, és ezért indítanak decembertől újabb toborzó kampányokat.