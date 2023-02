nepszava.hu;

2023-02-10 20:12:00

Orbán Viktor: A Magyarországgal szembeni jogi eljárásokat fel kell függeszteni

A kormányfő úgy látja, a határvédelem támogatásán múlik Európa jövője.

– Ma hajnalban 3 órakor ért véget az európai miniszterelnökök tanácsának ülése. Azért tartott ilyen sokáig, mert a migráció kérdését kellett megtárgyalnunk - jelentette ki a miniszterelnök abban a videóban, amely péntek este került ki Facebook-oldalára.

Orbán Viktor azt mondta, a nyomás nő, lassan elviselhetetlenné válik immáron a nyugati országok számára is. Nem lehet tovább elodázni, szembe kellett nézni a helyzettel, és világosan ki kellett mondani, hogy Európa nagy veszélyben van, sürgősen cselekedni kell. Ebben a tagállamok egyetértenek, a kérdés most már csak az, hogy a bizottságban ülő úgynevezett „brüsszeli bürokraták” is megértik-e ezt.

- fogalmazott Orbán Viktor.

A csütörtöki napon egyébként egyértelműen a magyar miniszterelnökre figyelt szinte a fél világ - ugyanis nem tapsolta meg Volodimir Zelenszkijt és finoman szólva is távolságtartóan viselkedett azzal az ukrán elnökkel, akit a 2022. április 3-i parlamenti választás után az ellenfelének nevezett.