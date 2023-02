nepszava.hu;

repülő;Kanada;Egyesült Államok;Alaszka;lelövés;objektumok;

2023-02-13 10:12:00

Már a negyedik ismeretlen repülő tárgyat is lőtte le az amerikai légierő

Egy névtelenül nyilatkozó tisztségviselő szerint utoljára egy nyolcszögletű szerkezet repült 20 ezer méter magasságban, a polgári légiközlekedést is veszélyeztetve.

Joe Bidennek, az Egyesült Államok elnökének utasítására helyi idő szerint vasárnap 14 óra 42 perckor mintegy 20 ezer méteres magasságból egy sugárhajtóműves F-16-os vadászgép egy újabb, egy héten belül immár a negyedik azonosítatlan repülő tárgyat lőtt le Michigan államban, a kanadai határhoz közel, a Huron-tó felett – írja a Sky News. A Pentagon szerint az ismeretlen tárgy „érzékeny katonai helyszínek” közelében repült, és veszélyt jelentett a polgári repülőgépekre is. Megjegyezték, ugyanarról az objektumról lehet szó, amelyet szombaton észleltek a radarok Montana felett.

Az amerikai hadsereg egy héttel korábban egy kínai léggömböt semmisített meg, pénteken pedig egy nem meghatározott tárgyat lőttek le Alaszka partjainál. Utóbbi akkora volt, mint egy kisebb autó. A harmadik, a kanadai légteret is megsértő objektumot, amint arról lapunk is beszámolt, a Yukon folyó felett lőtték le. Kanadai és amerikai repülőgépek is bevetésre indultak, hogy megkeressék, de Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke szerint egy amerikai F-22-es vadászrepülőgép volt, amelyik megsemmisítette. A kormányfő jelezte, ő adta ki a parancsot és egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel is.

A negyedikként lelőtt objektum egy névtelenül nyilatkozó magas rangú amerikai tisztviselő szerint egy „nyolcszögletű szerkezetet, amelyen húrok lógnak, de nincs rajta észrevehető rakomány”. Az akció előtt a hatóságok légtér-korlátozást vezettek be a kanadai határ közelében. Glen VanHerck amerikai légierő tábornoka, mint elmondta, nem tudja, mi volt az utolsó három repülő tárgy, amit lelőttek, de „nem ugyanazok”, mint Dél-Karolina közelében lelőtt kínai kémballon. – Okkal nevezzük őket tárgyaknak, és nem léggömböknek – tette mondta, ugyanakkor nem volt hajlandó kizárni minden magyarázatot arra a kérdésre, hogy földönkívüliek lehetnek-e.

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője vasárnap azt nyilatkozta, hogy az Alaszka állam és Kanada felett lelőtt azonosítatlan tárgyak sokkal kisebbek voltak a kínai léggömbnél. A történtekről Ben Wallace brit védelmi miniszter azt mondta, hogy az Egyesült Királyság biztonsági felülvizsgálatot tart a legújabb fejlemények, a „légtérbehatolások” tükrében. – Ez a fejlemény újabb jele a romló globális fenyegetettségnek – tette hozzá.