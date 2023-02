nepszava.hu;

Egyesült Államok;repülőbaleset;Ohio;Ruszin-Szendi Romulusz;

2023-02-13 10:49:00

Reptéri baleset érte az Egyesült Államokban a magyar vezérkari főnököt szállító honvédségi gépet

A gyakran Szijjártó Péter külügyminisztert is szállító gép egy tartálykocsival ütközött és megsérült.

Egy földi kiszolgáló járművel, egy tartálykocsival ütközött a 606-s lajstromjelű Dassault Falcon honvédségi repülőgép, amely rendszeresen szállítja a miniszterelnököt és a kormány tagjait külföldi utazásaik alkalmával, de most nem politikus, hanem a Magyar Honvédség parancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy utazott rajta – írja a 24.hu a még február 1-jén történt esetről.

A Honvédelmi Minisztérium csak a portál kérdésére erősítette meg, hogy az Ohio állambeli Columbus repülőterén történt balesetben a gép kisebb mértékben megsérült. Az viszont – mint írták – már a honvédelem.hu oldalról derült ki, hogy a legtöbbször Szijjártó Péter külügyminiszter által használt egyik Falcon repülőn, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, vezérkari főnök repült február 1-jén repült az Egyesült Államokba, hogy találkozzon az Ohiói Nemzeti Gárda vezetőivel, majd továbbutazzon New Yorkba, az ENSZ központjába.

A cikk szerint a sérült 606-os jelű gép mellé hamarosan Columbusba érkezett a 607-es jelű magyar Falcon is, és minden valószínűség szerint ez vitte tovább Ruszin-Szendit február 7-én New Yorkba, ahol Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békeműveletekért felelős főtitkárhelyettese is fogadta. A portál úgy értesült, hogy a 607-es gépnek február 8-án „már Győrben volt jelenése, hogy a külügyminisztert az üzbegisztáni Taskentbe szállítsa, ezért a vezérkari főnököt a megjavított 606-os hozta haza a Nemzeti Gárda New York közelében található reptéréről”. A gép végül pénteken reggel landolt a kecskeméti katonai reptéren.

A Falcon gépekkel kapcsolatban a Népszava nemrég azt is megírta, hogy Novák Katalin gyakorlatilag csak a honvédségi repülőgépeket használja, ha hivatalos útra indul. A megismert adatok szerint a köztársasági elnök hivatalos látogatásain tizenkilencből csupán egyszer utazott menetrend szerinti járattal.