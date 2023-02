P. L.;

ellenzék;Momentum;Donáth Anna;

2023-02-13 14:22:00

Donáth Anna: Nem az értelmiségnek politizálunk

A politikust megkérdezték, hogy szakrális vezető-e a Momentumban, és hogy vele is káromkodott-e már Gyurcsány Ferenc.

A 24.hu-nak adott interjút Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője, s első lépésben a lap megérdeklődte, hogy szakrális vezető, kabalaállat, vagy esetleg stratégiai igazgató-e jelenleg a pártban. Az elnök ugyanis Gelencsér Ferenc, ám mégis látványosan őt helyezték kirakatba az utóbbi hetekben. Donáth Anna válaszában nem akarta felcímkézni magát.

A lap ezt követően hosszan faggatta arról, hogy miért nem ő a párt elnöke, nem lenne-e tisztább, ha ő lenne a párt első embere, akarja-e irányítani a pártot, és így, hogy nem is elnökségi tag, mit tud megvalósítani és mit nem. A politikus válaszait összegezve a lényeg, hogy nem szeretné irányítani a pártot, jelenleg a gyermeke az első.

Donáth Anna nem érez ellentmondást abban, hogy a „messiás-casting” tévútjáról beszél, miközben a pártja látványosan úgy mutatja be, mint valami kvázi-messiást. Elmondása szerint Gelencsér Ferenc arra kérte fel, hogy arcot adjon a Momentum politikájának.

A Momentum vezetése nem telepszik rá a pártra, „Ferivel pedig jó a munkamegosztásunk” - mondta Donáth Anna (nem, nem Gyurcsány Ferencről, hanem Gelencsér Ferencről - a szerk.).

A politikába való visszatérését a hívás mellett annak tudta be, hogy mély szorongás és apátia kerítette hatalmába az országot és az ellenzéki szimpatizánsokat a tavalyi választás óta. Donáth Anna azt is elismerte, hogy a Momentum is hibázott: – Elhittük mi is, hogy fel kell ülni a közös ellenzéki vonatra, hogy létezik olyan, hogy ellenzéki szavazó. Hogy zárójelbe kell tenni a kormányváltás miatt azt, amiért megalakultunk. Elhittük, hogy a tartalom másodlagos. Ez egy hamis út volt, és ezt igazolta a legutóbbi kétharmad is" - fogalmazott. A „felcsúti per” ígéretét is hibának tudta be, azonban szerinte nem az a választás tanúsága, hogy külön kellett volna indulni, hiszen a választási törvény megköti a kezüket.

Donáth Anna szerint nem fontos, hogy ki a legerősebb az ellenzéki oldalon, az erre való összpontosítás egy hazugságspirál része. A DK által elvitt politikusokról azt mondta, vissza fog ütni, ha ez Gyurcsány Ferenc politikai stratégiája. Ettől azonban szerinte a Momentum nem lesz gyengébb. "Ha valaki menni akar, menjen, nem kötelező Momentum-tagnak lenni" - jelentette ki. Kérdésre arról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc szerinte zárt ajtók mögött szórakoztató, s „nincs olyan ellenzéki politikus, akit Gyurcsány Ferenc ne simogatott meg, és ne baszdmegolt volna már le”.