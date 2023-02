nepszava.hu;

Szijjártó Péter;Minszk;EU-szankciók;Belarusz;

2023-02-13 14:10:00

Szijjártó Péter a háborús csendestárs Balaruszban követeli a békét a nemzetközi közösségtől

A külgazdasági és külügyminiszter magyarázata szerint azért megy az Ukrajnát csaknem egy éve megtámadó agresszor Oroszország hű szövetségeséhez, mert „a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani”.

Magyarország azt várja el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború meghosszabbodásának vagy eszkalációjának kockázatával járnak – üzente a világnak a Facebook-oldalán keresztül Szijjártó Péter Minszkből. A magyar külgazdasági és külügyminisztert az Ukrajnát 2022. február 24-én megtámadó Oroszországgal „államszövetségben” lévő Belaruszban, ebben a diktatórikus berendezkedésű államban a mellékelt képek szerint meglehetősen örömmel fogadták.

Szijjártó szerint „az Ukrajnában zajló háború egyre durvább, egyre több ember hal meg a harcok miatt”. – Most emberéleteket kell menteni, azt pedig csak békével lehet. Ezt a „béke álláspontot” fogom képviselni a mai minszki tárgyalásaimon is – tette hozzá.

A magyar diplomácia vezetője előre panaszkodott, hogy „nyilván sokan fognak támadni a látogatás miatt, de a mi álláspontunk egyértelmű: a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani”. Magyarázkodásához még odabiggyesztette: „Ha nem így cselekednénk, akkor a békére való felhívás üzenetét ma sem tudnám átadni.”

Arról lapunk is beszámolt, hogy a napokban a NATO-ban és az EU-ban is szövetséges Lengyelország elnöke is elítélte, hogy Belarusz bebörtönzött egy lengyel újságírót „politikailag motiváltnak tartott bírósági ítélettel”. Emiatt a múlt héten Varsóban bekérették a belarusz ügyvivőt. Az országban egyébként jelenleg is tart a közös orosz-belarusz hadgyakorlat, „ukrán provokációra” hivatkozva. Annak pedig alig egy hónapja, hogy Ursula von der Leyenm az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az EU kiterjeszti a szankciókat az Oroszországot katonailag támogató Belaruszra és Iránra is.