nepszava.hu;

földrengés;Románia;

2023-02-14 16:04:00

Ismét földrengés rázta meg Romániát, jóval erősebb volt, mint a hétfői

Epicentruma 40 kilométer mélyen volt, az olténiai Gorj megyében.

Kedd délután, közép-európai idő szerint idő szerint negyed háromkor ismét rengett a föld Romániában - írja a Maszol.

Az 5,7 -es erősségű földrengés - amely erősebb volt mint a hétfő délutáni - epicentruma 40 kilométer mélyen volt, az olténiai Gorj megyében. A katasztrófavédelemhez több jelzés is érkezett, főleg megrongálódott házakról. A rengés epicentrumához mintegy 20 kilométerre fekvő Târgu Jiu városházáról evakuálták az embereket a földrengés miatt. Sérültekről egyelőre nem érkezett bejelentés. A történteket követően munkacsoportot hozott létre a román belügy a vészhelyzeti reagálás felügyeletére a minisztériumi koordinációs munkacsoport keretében.

Szilágy megye prefektusa arról számolt be a Maszolnak, hogy a Szilágyságban is lehetett érezni a földrengést, s a 112-es segélyhívóra érkezett is néhány bejelentés. A tűzoltók most ellenőrzik, megrongálódtak-e statikailag az épületek, de úgy tűnik, hogy az ijedtségen kívül nem történt kár - magyarázta Dari Tamás. Kolozs megyében ugyancsak lehetett érezni a rengést, a környező megyékből érkezett jelzések szerint az épületekben nem keletkeztek károk. A katasztrófavédelmi felügyelőség itt is ellenőrzi az épületeket.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy hétfőn is rengett a föld Romániában. Ez 5,2-es erősségű volt, s Románia jelentős részén lehetett érezni, így Erdélyben és a Partiumban is. Azonban a kedd délutáni jóval erősebbnek tűnik, ugyanis sokkal több helyről jelezték az emberek, hogy érzékelték a jelenséget.