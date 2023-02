Gál Mária;

Oroszország;NATO;Ukrajna;háború;fegyverszállítás;harci repülőgép;

2023-02-14 22:45:00

Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákat és harci repülőgépeket kért a NATO-tól, de a szövetségnek mások a prioritásai

Az Ukrajnának szánt fegyverszállítás gyorsításáról kezdődött két napos egyeztetés kedden Brüsszelben, a NATO főhadiszállásán úgynevezett ramsteini formátumban, vagyis az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport és az Ukrajnát fegyverekkel támogató országok között az Egyesült Államok elnökletével.

A németországi Ramstein NATO légibázison tartott január 20-i konferencián modern nyugati harckocsik küldéséről született döntés, Ukrajna abban reménykedik, hogy áttörés történhet a vadászbombázók és nagy hatótávolságú rakéták kérdésében. Az ukrán küldöttséget ezúttal is Olekszij Reznyikov védelmi miniszter vezette, akit ukrán elemzői vélekedések szerint azért nem menesztett tisztségéből Volodimir Zelenszkij elnök a tárcánál kirobbant korrupciós botrány ellenére sem, mert mindeddig sikeres tárgyalónak bizonyult, nagymértékben neki köszönhető a nyugati elmozdulás Ukrajna felfegyverzése tekintetében. A vadászbombázók biztosítására – egyelőre - azonban ő sem tudta rávenni a támogatókat.

A NATO a "hasznos szállítások" elsőbbségét kívánja biztosítani. Jens Stoltenberg NATO főtitkár azt hangsúlyozta, a prioritás most az, hogy a szövetség biztosítsa a már megígért nehézfegyverzet, a modern harckocsik, légvédelmi rendszerek és lőszereik mielőbbi leszállítását. Úgy vélekedett, az orosz offenzíva miatt most elsősorban olyan fejlett és modern eszközökre van szükség, amelyek hatékonyak a frontzónában. A főtitkár szerint a fegyverszállítások felgyorsítása mellett ugyanakkor az is cél, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon.

A kelet-ukrajnai frontvonalon változatlanul heves harcok dúlnak, elsősorban Bahmut bevételéért. A stratégiai fontosságúnak tartott várost hónapok óta ostromló Wagner zsoldoscsoport alapítója és tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin kedden újra leszögezte, hogy Bahmutot nem sikerült még meghódítaniuk, azt mondta, a városnál szabályos mészárlás folyik. Az ukrán hadsereg a teljes fronton heves orosz tűzről számolt be. A régió ukrán kormányzója szerint a városban "egyetlen négyzetméter sincs", amely biztonságban lenne az orosz tűz elől.

Az elkövetkező napokban vélhetően tovább fokozódik az ostrom, hiszen a háború kirobbantásának évfordulójára, február 24-re valami szimbolikus győzelmet szeretne felmutatni Vlagyimir Putyin elnök. A térségbe egyre több orosz csapat és fegyver érkezik, a megszállók egyre több kelet-ukrajnai várost bombáznak intenzíven.