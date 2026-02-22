Ezen a filmfesztiválon egyből nem volt mindenkinek elég: a politikából.
Egy online kiadás és két Covid-korlátozásokkal sújtott rendezvény után csütörtök este végre a régi, hagyományos formájában indult el a 77. Berlinale, azaz csak és kizárólag offline elérhető.
A múlttal való szembenézés – talán ez a legfontosabb gondolat, amit papírra kell vetni Nagy Dénes első egészestés műve, a Természetes fény kapcsán, amelynek ma volt a világpremierje az online megtartott Berlinálén.
A leköszönő igazgatónak köszönhetően rengeteg filmet vetítettek, de a versenyző művek színvonala az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent.
Mészáros Márta felújított filmjével, az Örökbefogadással tért vissza a Berlináléra. A hetvenes éveket Hanna Schygullával idézte meg.
A bűnrossz spanyol nyitófilm után rögtön Wener Herzog nagyszabású amerikai sivatag-filmje került a kritikusok célkeresztjében a 65. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A versenyprogramban a 2010-ben hat évre elítélt Dzsafar Panahi alkotása nyerte el a legnagyobb rokonszenvet az egyetlen taxibelsőben készült protest filmjével.