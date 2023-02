nepszava.hu;

egyház;szexuális visszaélések;Hodász András;

2023-02-16 08:59:00

Hodász András cikke után még 5-6 ember jelentkezett azzal, hogy szexuális visszaélés áldozata volt a katolikus egyházon belül

Ha valaki ilyesmiről tesz jelzést, az adott egyházmegye gyermekvédelmi felelősei kötelesek vizsgálatot indítani.

Több, a magyar katolikus egyházon belüli szexuális visszaélésről szóló információ jutott el a Szemlélek katolikus portálhoz azután, hogy Hodász András a hétvégén a nyilvánosság elé állt azzal, hogy kamaszkorában őt is molesztálta egy pap – derül ki az RTL híréből.

Gégény István, a Szemlélek katolikus magazin lapigazgatója azt mondta, Hodász András cikkének megjelenése óta további 5-6 áldozat számolt be az őt érő szexuális visszaélésekről. Hozzátette, abban az esetben, ha valaki ilyesmiről tesz jelzést, az adott egyházmegye gyermekvédelmi felelősei kötelesek vizsgálatot indítani.

A szexuális visszaéléseket a katolikus.hu/gyermekvedelem oldalon lehet jelenteni.

Mint arról a Népszava is írt, Hodász András a hétvégén a Szemléleken számolt be arról, hogy kamaszkorában vele szemben is több alkalommal követtek el szexuális visszaélést az egyházon belül. A Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia volt káplánja Pető Attila esete miatt állt a nyilvánosság elé, akit a Fővárosi Törvényszék február elején jogerősen megrovásban részesített zaklatás miatt. Pető Attilát 13 éves korában molesztálta egy pap, ő pedig kitartóan bocsánatkérést követelt emiatt.

Az RTL szerette volna megszólaltatni az ügyben az Esztergom-Budapesti főegyházmegyét is, amely azonban nem reagált a csatorna megkeresésére.