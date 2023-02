nepszava.hu;

Hodász András szerint őt hónapokon át molesztálta egy katolikus pap, akár tucatnyi áldozata is lehetett

A magyar társadalomnak meg kell tanulnia, hogyan viszonyuljon a szexuális zaklatások feldolgozásához és az áldozatokhoz – e meggyőződésének adott hangot Hodász András katolikus pap a Telexnek adott, kedden megjelent interjúban.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Hodász András a hétvégén a Szemlélek nevű katolikus portálon számolt be arról, hogy kamaszkorában vele szemben is több alkalommal követtek el szexuális visszaélést az egyházon belül. A Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia volt káplánja Pető Attila esete miatt állt a nyilvánosság elé, akit a Fővárosi Törvényszék február elején jogerősen megrovásban részesített zaklatás miatt. Pető Attilát 13 éves korában molesztálta egy pap, ő pedig kitartóan bocsánatkérést követelt emiatt.

Esetében az történt, hogy egy akkor fiatal és népszerű pap sok fiatalt gyűjtött maga köré, és jó ideig nem tűnt fel senkinek, hogy „gyanúsan exkluzívak ezek a barátságok”. Állítása szerint hónapokig tartott a szexuális zaklatás, amelynek úgy lett vége, hogy az elkövetőre „a rendőrök hajnalban rárúgták az ajtót”.

A rendőrség ráadásul gyermekpornográf felvételeket talált a Hodász Andrást is zaklató pap számítógépén. Az ellene folytatott eljárást követően elbocsátották, már 2007 vagy 2008 óta nincs egyházi kötelékben.

Az influenszerként is ismert katolikus pap elmondása szerint „ő is csak annyit érzett kamaszként, hogy valami nincs rendben”, és sokszor voltak hangulatingadozásai a történtek miatt, illetve amiatt, hogy az elkövető profin manipulálta őket. Mint mondta, akkor értette meg, hogy miről is volt szó valójában, amikor elkezdett pszichoterápiára járni és önismerettel foglalkozni.

Hodász András szerint a magyar társadalomnak meg kell tanulnia, hogyan kell kezelni a szexuális zaklatások feldolgozását, továbbá azt is, hogy miként viszonyuljon az áldozatokhoz. A szülőknek azt üzente, hogy figyeljék a jeleket.

A katolikus pap beszélt arról is, az áldozatok nem magamutogatásból vagy a figyelem miatt állnak elő. „Irgalmatlanul nehéz egy ilyet kimondani, és nem jókedvemben csinálom, de ha tudunk arról beszélni”, hogy a társadalom kezdje el megérteni, hogy mik azok a jelek, amelyekre figyelni kell, akkor már nyert ügyünk van – jelentette ki.

Az influenszer pap nem tartotta jó döntésnek az egyház részéről Pető Attila feljelentését. Azzal kapcsolatban, hogy a világ számos országának katolikus egyházától eltérően a magyar miért nem folytatott átfogó vizsgálatot az egyházon belüli szexuális zaklatásokkal kapcsolatban, úgy vélekedett, „nálunk sajnos ez hiányzik, és ez védhetetlen. Ezt nem lehet kimagyarázni, ezt meg kell csinálni”.

„Számomra fájdalmas azt látni, hogy az egyház, amely alapvetően az emberekért, a szegényekért, a társadalomért van, és nem a templomfelújításért, az az egyház elengedte az emberek kezét” – fogalmazott.

Hodász állítása szerint a bírálatait megfogalmazta a belső papi levelezési listán, püspököknek is jelezte, de nem értettek egyet vele. Jelenleg felmondási idejét tölti, jelezte az egyház felé, hogy nem kívánja folytatni a papi hivatást.

Magát nem ellenzékinek, hanem kormánykritikusnak tartja. „Ha Gyurcsány Ferenc lenne a miniszterelnök, rajta ugyanúgy számonkérném a Biblia tanítását” – jelentette ki. Mindezek ellenére, mint mondta, továbbra is nagyon szereti az egyházat, hisz Istenben, jár templomba, és imádkozik. Azt azonban egyelőre nem tudja, mivel fog foglalkozni a későbbiekben.