nepszava.hu;

ellenzék;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;közvéleménykutatás;

2023-02-16 22:36:00

A Fidesz sokkal jobban, hitelesebben, hatékonyabban hazudik, mint az ellenzék – mondta a kutyapárti politikus a Hír TV-ben

Mindezt egy „97%, hogy többet nem hívnak be” feliratú pólóban közölte.

„Alapvetően azon lepődtünk meg, hogy most hívnak minket. Ugye ez tök jó, mert mikor az ellenzéket lehet szidni, akkor azért szokott jönni egy meghívás önöktől is, M1-től is, innen-onnan” - jelentette ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója a Hír TV műsorában.

Nagy Dávid annak a kutatásnak az apropóján vendégeskedett az Orbán-kormány szócsöveként működő televízió stúdiójában, amelyről mi is beszámoltunk, a Medián friss kutatása szerint a negyven év alatti korosztályban a viccpárt a legnépszerűbb a Fideszt után .

A pártigazgató úgy látja, alapvetően nekik ebben nem volt sok meglepetés nem volt, de már most van néhány tanulság, amit le tudnak vonni.

- ismertette az egyiket.

Arra a kérdésre, hogy ez mi lehet, azt felelte, hogy Magyarországon elsőként ők indítottak adománygyűjtést az ukrajnai menekülteknek az„ Közben meg lehet nézni azt, hogy mondjuk a Fidesz oldaláról egy féléves kuss volt tapasztalható. Ledobtak néhány stratégiai Novák Katalint, ilyen Lisszabonban, meg Párizsban, ahol remélhetőleg nem hallják meg a Fidesz-szimpatizánsok azt, hogy Oroszország az agresszor” - vélekedett, a „másik oldalon pedig nem győzték a Putyint összemosni az Orbánnal, amit egy ponton túl hibás stratégiának tart. Ezt követően kijelentette,

Nagy Dávid úgy véli, nem gondolja, hogy tagjai szeretnének lenni az ellenzéknek, mivel ilyen problémák vannak ott. Jelezte, ők nem a közhatalomra hajtanak, hanem először saját környezetüket próbálják meg fejleszteni. Éppen ezért is indították el önkormányzati képzésüket, „hogy ne szavazógép-töltelék képviselőket küldjünk majd az önkormányzatokba, ahogy ez Magyarországon a rendszerpártok körében, a Fidesz a DK körében a szokás”.

Pártjával kapcsolatban előnynek tartja, hogy olyan projektekbe kezdenek, amelyeket megmértek előzetesen közvéleménykutatásokkal, hogy ezzel kellene foglalkozni. Ráadásul nem futnak bele „az amerikai pénzekkel járó hárommiliárdba”, vagy épp abba, „hogy esetlegesen egy későbbi hegyvidéki polgármesterség idején esetleg olyan ügyek kerüljenek elő, mint az Öveges programnál, ahol szintén 3 milliárd forintot kellett visszafizetni a magyar államnak az Öveges-programnak a végrehajtása során felmerülő korrupciós ügyekből.” Azt hangoztatta, náluk az átláthatóság ott kezdődik, hogy el tudnak számolni „az ötvenmillióval, az ötmillióval, a harmincmillióval”.

Kiemelte, hogy a kutyapártban „nincsenek olyan sallangok, mint ebben a stúdióban, nincsen kormányinfó, amivel max. a forintot rontjuk le, és nincsenek sajtótájékoztatók összehívva semmiről.” Szerinte ez szimpatikus és ez 2023-ban hiánycikk. Megemlítette, hoggy több mint kétezer ember „esett be” hozzájuk április harmadika óta. Nagy Dávid egy, „97 százalék, hogy nem hívnak többet” feliratú pólóban jelentmeg a stúdióban, erre a műsorvezető úgy reagált, hogy hívni fogják.