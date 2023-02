Á. Z.;

Magyarország;Lázár János;fegyver;fegyvergyártás;

2023-02-16 11:43:00

Lázár János: Magyarországon fegyvergyárak fognak épülni

Szerinte Lengyelország mellett Magyarország vezető gazdasági hatalom lehet a térségben a 2030-as évekre.

2023-2025 között kevesebb lakás fog épülni, az infrastruktúra fejlesztése mellett azonban Magyarország intenzíven be akar szállni a fegyvergyártásba – derült ki abból az interjúból, amelyet Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője adott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség (ÉVOSZ) podcastműsorának.

– fogalmazott a tárcavezető. Úgy vélte, Lengyelország mellett Magyarország vezető gazdasági hatalom lehet a térségben a 2030-as évekre. – Magyarország a világ kétszáz országa közül a 45-50. legfejlettebb. Az a kérdés, hogy tovább tudunk-e lépni – mondta erről.

Az Orbán-kormány valóban készül a fegyvergyártási középhatalom szerepére. 2019 novemberében Maróth Gáspár a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztosként jelentette be, hogy az Orbán-kormány megvette Hirtenberger Defence Systems (HDS) nevű, brit központtal is rendelkező osztrák fegyvergyárat – a szivárgó hírek szerint ez 13 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek –, 2021 szeptemberében pedig már hat magyar fejlesztésű lőfegyver prototípusát mutatták be a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapon.

Az még 2019 júliusában volt hír, hogy 1,762 milliárd euróval Magyarország volt a német fegyverek legnagyobb vásárlója az év első felében. Akkor 44 Leopard 2A7+ nehéz harckocsi és 24 Panzerhaubitze 2000 (Pzh 2000) önjáró löveg beszerzéséről született döntés.

Arról, hogy Lázár Jáno tényleg rövid pórázra fogja az építkezéseket, ebben a cikkünkben írtunk korábban.

Most úgyí nyilatkozott, ami a fejlesztéseket illeti, kevesebb EU-s forrással és a beruházások számának csökkenésével számol – azt mondta, 2023 őszétől 2024 nyaráig lesz egy nehéz fél-háromnegyed év –, ha pedig még 50 ezer magyar építőipari munkás kimegy Ausztriába, akkor 2024–2025-ben nem lesz olyan szakember, aki dolgozzon.