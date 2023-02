Danó Anna;

egészségügy;levél;háziorvosi ügyelet;

2023-02-17 06:05:00

Ránehezedik a NER a háziorvosokra, azoknak is küldtek ügyeleti beosztást, akik ezt nem vállalták

Győr-Moson-Sopron vármegyében olyan háziorvosoknak is kipostázták a márciusi ügyleti beosztásukat, akik nem is szerződtek e feladatra – tudta meg a Népszava.

Lapunknak Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének elnöke elmondta: tudomása szerint csak Győrben 61 háziorvos kapott e-mailt arról, hogy mikor kell ügyelnie a jövő hónapban. A listákon sok olyan kollégája szerepel, aki nem írta alá eddig szerződést arról, hogy részt vesz a mentőszolgálat által szervezett új ügyeleti rendszerben. Az orvosi kamara jogászainak véleménye szerint így egyértelműen jogtalanul osztották be őket. Hozzátette: mélységesen elkeserítő, hogy az egészségügyi igazgatás ily módon próbál nyomást gyakorolni és azzal „rendezni” a kormányzat és az orvostársadalom közötti konfliktust. „Bárki is készítette, bárki utasítására a beosztást, jogellenesen tette, nem oszthatnak be olyan kollégát, akinek nincs szerződése az ügyelet szervezőjével.”

Győr-Sopron lesz a következő megye, ahol márciustól egytől át kívánnak térni az új alapellátási ügyeletei rendszerre, amit az önkormányzatok helyett az Országos Mentőszolgálat működtett. Ezt az áttérést nehezítheti, hogy az orvosi kamara néhány napja az ágazati követelések alátámasztására arra szólította fel az orvosokat, hogy mondják fel a túlmunkaszerződéseiket, és a háziorvosokat, hogy ne írják alá a szerződéseket az ügyeleti rendszerhez, amíg a követeléseiket a BM nem teljesíti. Néhány nappal később a kamara etikai eljárást helyezett kilátásba, mert az ország több pontján megtévesztéssel, fenyegetéssel próbálták rávenni az érintetteket a szerződés aláírására.

Szíjjártó László arra a kérdésre, mi a tapasztalata, megyéjében a háziorvosok mennyire hajlandók szerződni ügyeleti szolgálatra, azt válaszolta: a kollégáimon egyre nagyobb a nyomás. Ennek ellenére vannak akik azt mondták: kitartanak a végső leheletükig, és nem fognak aláírni. Ha kell felmondják a praxisukat is, ha a kormány nem hajlandó érdemben a problémáikról tárgyalni. És nyilván lesznek olyanok, akik nagyon lojálisak, és nem is nagyon értik, az orvosi kamara közgyűlésén született ajánlást. Vannak olyanok is, akik egyszerűen félnek.

Mitől van oka egy háziorvosnak félni? – kérdésünkre a megyei kamarai elnök azt mondta: a hazai közéleti gyakorlatról az a széleskörű tapasztalat, hogy bárkit ki lehet nyírni, tönkre lehet tenni, és ezt a háziorvosokkal már többször megtették. Mondhatnék példákat, hogy hányszor törölték fel a padlót egy-egy orvossal, hány emberrel telefonáltatnak rájuk, hogy márpedig írja alá a közreműködői szerződést, különben baj lesz. Vannak olyan gyógyítók is a rendszerben, akik egzisztenciálisan kiszolgáltatottak, gyerekeik vannak. Nem tudnak egyik napról a másikra hirtelen váltani.