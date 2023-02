Balogh Gyula;

válság;színház;túlélés;rezsi;

2023-02-18 23:05:00

Túl isteneken, pártokon és Brüsszelen

Kreatív takarékossági megoldásokkal próbálják átvészelni a rezsiválságot a magyar színházak.

A mostani energiaválság is azt bizonyította, hogy kényszerhelyzetben tudunk igazán rugalmasan reagálni – mondta Mádi Zoltán, a Vígszínház gazdasági igazgatója a Magyar Közgazdasági Társaság Válság – streamszínház – foglalkoztatás című online konferenciáján.

Az állítását bizonyította is, az első számítások szerint a Vígszínház esetében a jegybevétel felét elvitték volna a rezsiköltségek, most viszont a belépőkből származó bevétel 25 százalékából ki tudják fizetni a gáz- és villanyszámlát. Ehhez szerződést kellett módosítaniuk a szolgáltatóval. A társulat tagjai is igyekeznek egyéni vállalás alapján takarékoskodni, a gazdasági igazgató például nem használja a színház épületében a liftet, illetve a meleg vizet.

Debrecenben a felújított Csokonai Színházat még nem adták át, de tavaly megnyitották meg a kamarajátszóhelyet, a Csokonai Fórumot, ahol téli időszakban úgy próbáltak spórolni, hogy három nap (vasárnap, hétfőn és kedden) zárva tartottak – mesélte Tóth Tünde, a debreceni Csokonai Színház igazgatási és gazdálkodási vezetője. A helyzetet egyébként jól jellemzi, hogy tavaly a Csokonai Fórumban az áram havonta 4,5 millióba került, 2023-ban ez a költség havonta10 millióra nőtt. Nem kellett viszont senkit elbocsátaniuk, sőt egyes munkakörökben új munkatársakat is fel tudtak venni.

Miskolcon jellemzően csütörtökön, pénteken és szombaton játszottak csak januártól, de egy nap több előadást is tartottak. Ahhoz, hogy a színház alapításának 200. évfordulóján, idén méltóképp tudjanak működni, adománygyűjtést indítottak. Két és fél hónap alatt eddig 16 millió forint gyűlt össze – mondta Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. A nehéz helyzetet egyébként jól mutatja, hogy amíg 2019 januárjában a miskolci teátrum 6,3 milliót fizetett a rezsiért, az idei januári számla már elérte a 30 milliót.

Mádi Zoltán megjegyezte, hogy az igazi kérdés, hogy az ország és a színház képes-e a mostani helyzetből előnyt kovácsolni, vagy azt mondogatjuk tovább, hogy az istenek, a pártok, Brüsszel jól kibabráltak velünk.