nepszava.hu;

kábítószer;letartóztatás;hosszabbítás;büntetőeljárás;Herczeg Zoltán;

2023-02-18 08:25:00

Húsvét utánig is rács mögött tartaná Herczeg Zoltánt az ügyészség

Az ellenzéki körökben ismert divattervező és társa esetében attól tartanak a nyomozók, hogy a gyanúsítottak befolyásolnák a nyomozást.

A Fővárosi Főügyészség április 23-ig meghosszabbítaná a kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt több mint három hónapja a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt lévő divattervezőnek és a gyanúsított-társának a letartóztatását – írja a hvg.hu. A Magyar Nemzet információi szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kezdeményezésére indítványozták a hosszabbítást. A rendőrség arra hivatkozott, hogy biztosítani kell a gyanúsítottak rendelkezésre állását, illetve attól is tartanak, hogy szabadlábra helyezésük vagy enyhébb kényszerítő intézkedés esetén befolyásolhatnák a nyomozást.

Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, Herczeg a karácsonyt és a szilvesztert is rács mögött töltötte, csakúgy, mint az a másik férfi, akit szintén letartóztatásban várja a büntetőeljárás folytatását. A korábban jogerősen elrendelt kényszerintézkedés hatálya február 23-ig tart. Az ellenzéki körökben ismert divattervező korábban a fogyasztást elismerte, azonban azt tagadta, hogy árulta is volna a drogot.

A BRFK nyomozói október 21-én fogták el a két férfit, egyiküknél összesen körülbelül 100 gramm marihuánát és 16 gramm kokaingyanús port, a másik férfinál körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm szintén kokaingyanús port találtak. Ennél a mennyiségnél kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a kábítószer-kereskedelem bűntettéért.