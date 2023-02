Csaknem 19 ezer civil halálos áldozatról és sebesültről tud az ENSZ

Gy. D.;

Megjegyzik azonban, hogy az áldozatok tényleges száma ennél lényegesen nagyobb lehet. Egy másik, független elemzés szerint több mint 16 ezer civil vesztette életét a csaknem egy éve tartó ukrajnai háborúban.

Csaknem 19 ezer civil halálos áldozatot és sebesültet jegyzett fel az ENSZ – derül ki a brit védelmi minisztérium kedden közzétett hírszerzési jelentéséből.

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) február 13-ig 18 955 civil áldozatot, köztük 7199 halálos áldozatot és 11 756 sebesültet jegyzett fel. Csak januárban 697 civil áldozatot jegyeztek fel. A januári adatok arra utalnak, az erőszak folytatódott az 1200 kilométer hosszú frontvonal mentén, elsősorban Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja megyékben.

Az OHCHR azonban hozzátette, meggyőződésük szerint az áldozatok tényleges száma ennél lényegesen nagyobb. Egy másik, független elemzés szerint

Szintén januárban jelentős mértékben nőtt a kár mértéke, amelyet egészségügyi és oktatási létesítmények szenvedtek el. Ennek és a további civil áldozatoknak az oka nagy valószínűséggel az, hogy az orosz erők nem igazán válogatnak az általuk alkalmazott eszközökben.

