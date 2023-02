Harsányi György;

Orbán-kormány;Magyarország;Európai Parlament;visszaélés;megfigyelési botrány;Pegasus;

2023-02-21 19:40:00

Pegasus-különbizottság: Magyarországon súlyosan visszaéltek a kémszoftver használatával

A hatóságok nemzetbiztonsági okokat emlegető magyarázata nem meggyőző, Varga Judit igazságügyi miniszter pedig szégyenteljes összeesküvés-elméletet terjeszt – szögezte le az Európai Parlament illetékes bizottságának elnöke.

Az úgynevezett PEGA különbizottság tényfeltáró küldöttségének kétnapos budapesti látogatását keddi tájékoztatójukon Jeroen Lenaers, az Európai Néppárt (EPP) holland képviselője úgy összegezte: – Nagyon komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy az Orbán-kormány megbízásából „embereket figyeltek meg azért, hogy még nagyobb politikai ellenőrzést nyerjenek a közszféra felett. Jeroen Lenaers szerint jogállamisági és alapvető demokratikus normákat sértették meg, e tekintetben a magyarországi helyzet az egyik legrosszabb az Európai Unióban.

Varga Judit igazságügyi miniszter nem volt hajlandó fogadni a küldöttséget, de találkoztak Péterfalvi Attilával, az adatvédelmi hatóság elnökével, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ellenzéki elnökével és kormánypárti helyettesével, valamint a lehallgatások néhány áldozatával és civil szervezetek képviselőivel is.

Eszmecseréiken Lenaers szerint feltették a kérdést, miként lehetséges, hogy ilyen sok (Magyarországon több mint 300), teljesen veszélytelennek látszó ember fölkerült az izraeli kémszoftverrel megfigyeltek listájára. „És erre a kérdésre semmi olyan választ nem kaptunk, amely igazolta volna e megfigyelések szükségességét. Gyakorlatilag bárkit megcéloztak, aki a kormány narratívájával szembe ment. A nemzetbiztonsági okok emlegetése pedig nem meggyőző magyarázat. Vannak irányelvek, uniós jogszabályok, az E-Privacy irányelv például, amelyet be kell tartani. Tehát az alapjogok betartását, a magyar állampolgárok jogainak védelmét kérjük a Bizottságtól” – mondta.

„Felszólítjuk a kormányt, hogy megfelelően tájékoztassa az érintetteket, és hogy pontosítsa azokat a típusú bűncselekményeket, amelyek igazolhatják a megfigyeléseket.” Jelenleg az igazságügyi miniszter aláírhat megfigyelési engedélyeket, és a pontatlanul meghatározott szabályok mindenfajta megfigyelés lehetővé tesznek. Bírói felülvizsgálatra van szükség, de közben kétségek merülnek fel a magyar adatvédelmi hatóság függetlenségével kapcsolatban is, amelynek felül kellene vizsgálni a megfigyeléseket – mondta.

A nem megfelelő (…) utólagos ellenőrzéseket is nagyon aggasztónak nevezte, ahogy azt is, hogy a kormányzó párt jelöli ki a felügyeletet ellátó testületek vezetőit. – Elítéljük a média megfélemlítését, az ellenzéki képviselők megfélemlítését, mert ők egy pluralista demokráciának a részei. A magyar állampolgárok megérdemlik, hogy elszámoltatható és átlátható intézményeik legyenek, amelyek védik mindenkinek a jogait - a magánélethez való jogukat is - a párthoz való tartozástól függetlenül és politikai véleményüktől függetlenül.

Sophia in 't Veld, a PEGA tagja (Újítsuk meg Európát EP-frakció) kiemelte, hogy kémszoftverekkel való megfigyelés az egész jogállamiságot, demokráciát szélesebb értelemben rombolja, tehát az egész társadalomra kihat. – Pont azokat célozzák meg vele, akik alapvető fontosságúak a demokrácia számára - újságírókat, civil szervezeteket, ellenzéki és esetenként kormánypárti politikusokat. Őket akarják ellenőrzés alatt tartani, és ez dermesztő hatással van nagyon sok emberre. Teljes mértékig tévesnek nevezte azt az érvet, amelyet a magyar kormány is felhozott, hogy mindez nem tartozik az EP-re, mert a nemzetbiztonsági ügyek tagállami kompetenciába tartoznak. – Ez egész Európa ügye, és ezt jogi érvekkel is alá lehet támasztani – mondta. Az EU szerződésének második cikke tartalmazza az EU értékeit, amelyeket minden tagállam vállalt. Magyarország is ratifikálta az EU szerződését.

A kémszoftvereket persze legitim célokra is lehet használni – mondta. –Igazán veszélyes embereket, komoly szervezett bűnözőket lehet így megtalálni, lenyomozni. Csakhogy az Európai Unión belül és kívül számos kormány elnyomásra használja. Arra, hogy ellenzékieket, bírálókat elhallgattassanak. Arra használják, hogy kifürkésszék, hogy az ellenfeleik mit csinálnak. Ez a demokráciát mérgezi, rombolja. Már papíron is jelentősek a hiányosságok a magyar rendszerben, de a valóság még ennél is rosszabb, mert például az adatvédelmi hatóság hiába létezik, a kormány átvette, és nem független. Ráadásul a jogorvoslat, az ellenőrzés, felügyelet minden lehetőségét bezárták már, és ez rendkívül aggasztó – hangsúlyozta Sophia in ’t Veld.

A holland EP-képviselő bírálta az Európai Bizottságot is, amely „úgy tesz, minthogyha nem lenne feladata az európai jogszabályok alkalmazásának a kikényszerítése. Holott kötelessége kikényszeríteni az európai jogszabályok alkalmazását, különösen amikor azokat lábbal tiporják a nemzeti kormányok.”

Kérdésre válaszolva Sophia in 't Veld azt is megállapította, Magyarországnak van ugyan definíciója arról, hogy mi a nemzetbiztonság. De ez olyan tág, hogy szinte bármit bele lehet erőszakolni. – Lehet, hogy ez a magyarázata annak, hogy az adatvédelmi hatóság azt mondta, hogy minden jogszerűen történt. Minden jogszerűen történt, ez azt jelenti, hogy valamilyen jogszabállyal le lehet fedni. De hogy legitim lett volna? Hát nem hiszem. Ha pedig teljesen legitim lett volna, ami történt, akkor nem érti az ember, hogy a kormányzati szervek miért vonakodnak ennyire attól, hogy bármilyen ellenőrző testülettel együttműködjenek.

Varga Judit igazságügyi miniszter kijelentéséről – miszerint azért nem találkozik a küldöttséggel, mivel nemzetbiztonsági ügyről van szó, és az Európai Uniónak abban nincsen hatásköre – Jeroen Lenaers bizottsági elnök azt mondta: – Mi ezt elutasítjuk. Alapvetően ez jogállamisági kérdés, nem pedig nemzetbiztonsági. A miniszternek azt az állítását, hogy az Orbán-kormány nem akar együttműködni „a magyar és európai baloldali aktivistákkal, akiket Soros György finanszíroz” szégyenteljes összeesküvés-elméletnek minősítette.

Egy kormány ahelyett, hogy demokratikus párbeszédet folytatna - ami a legnormálisabb dolog kéne, hogy legyen számára - tehát a demokratikus párbeszéd helyett - összeesküvés elméleteket, támadásokat intéznek az Európai Parlament választott képviselői irányába. – A meghívás elutasítása nagyon sokat elmond erről a jelenlegi magyar kormányról, ahogy elmondott a lengyel kormányról is. Ezek olyan kormányok, amelyek nem tűrik az ellenőrzést, nem tűrik a fékek és ellensúlyok rendszerét, nem érdekli őket a demokratikus párbeszéd, és ez egy nagyon szomorú következtetés, egy keserű következtetés a magyar politika állapotáról – állapította meg az EP vizsgáló bizottságának elnöke.