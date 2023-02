Á. B.;Á. Z.;

2023-02-23 00:07:00

Leleplezték Orbán Viktort, azóta fizet családtagjai külföldi utazásaiért

Nem igazán tartotta fontosnak rendezni a számlákat, aztán K-monitor perre ment a pontos összegekért.

Orbán Viktor több mint kétmillió forintot fizetett be a Külgazdasági és Külügyminisztérium számlájára azóta, hogy a K-Monitor pert indított, hogy megtudja, mennyibe került 2021-ben családtagjainak római útja - írja a K-monitor.

Orbán Viktor 2021 augusztusában a horvátországi nyaralását szakította meg, hogy részt vehessen a a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózatának (ICLN) 12. találkozóján. Erre az útra a felesége, Lévai Anikó, és a fia, Orbán Gáspár is elkísérte, a 444 egyik olvasója egy római étterem teraszán fotózta le őket. Később kiderült, hogy a római konferenciára elutazott Novák Katalin akkori családügyi miniszter, jelenlegi köztársasági elnök is. Mindannyiukat a Magyar Honvédség kormányzati repülőgépként használt Dassault Falcon 7X típusú repülőgépe szedte össze különböző helyszíneken és vitte az olasz fővárosba, ahol Orbán Viktor és Novák Katalin találkozott Giorgia Meloni későbbi olasz miniszterelnökkel, a szélsőjobboldali Olaszország Fivérei (FdI) elnökével is. A kormányfőtés családtagjait a 444 egyik olvasója lefotózta egy étteremben családja társaságában.

Ugyan a K-Monitor által indított perben a külügyi tárca csak annyit közölt, hogy 631 610 forintot fizetett be nekik a miniszterelnök, ám az erről szóló elismervényt nem mutatták meg. Idén januárban azonban már az összes olyan okiratot kikérték a tárcától, amelyek igazolják a miniszterelnöki befizetéseket. A dokumentumokat ezúttal sem adták ki, de annyit elárultak, hogy összesen 2 167 185 forintot fizetett be családtagjai utazása után a kormányfő. Mindez azért érdekes, mert 2015 és 2021 között egyáltalán nem történt ilyen befizetés. Azaz a teljes összeget azt követően egyenlítette ki a kormányfő, hogy nyilvánosságra került római útjuk.

Sajtófőnöke, Havasi Bertalan egyébként 2021-ben azt mondta, hogy Orbán Viktor az „eddigi gyakorlatnak megfelelően” rendezte családtagjainak útját, ám a jelek szerint közlése nem igazán fedte a valóságot.