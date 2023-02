Gál Mária;

évforduló;Oroszország;koncert;Ukrajna;háború;Vlagyimir Putyin;

2023-02-22 21:45:00

Vlagyimir Putyin koncerttel ünnepelte az évfordulót, szerinte Oroszország a történelmi földjeiért harcol

Történelmi földjeiért harcol Oroszország – mondta Vlagyimir Putyin elnök azon a moszkvai koncerten fellépve, amelyet az Ukrajna elleni háború, a Kreml terminológiája szerint „különleges katonai művelet” kirobbantásának egy éves évfordulója előtt két nappal, szerdán rendeztek meg Moszkvában a Luzsnyiki stadionban.

A rendezvény hivatalos indoka az orosz nemzeti ünnepnek számító Haza védelmezője napja volt, amelyet február 23-án ünnepel Oroszország. Békeidőkben azonban nem tulajdonít a Kreml sem ekkora jelentőséget az ünnepnek, és amint Putyin keddi évértékelő beszéde is igazolta, a nagyszabású rendezvények a háborús évfordulóval kapcsolatosak.

Az Interfax állami hírügynökség szerint a Luzsnyiki stadionban több mint 200 ezren vettek részt, az ellenzéki The Moscow Times portál szerint viszont csak több tízezren jelentek meg annak dacára, hogy a korábbi hasonló hivatalos gyűlésekhez hasonlóan ezúttal is a tömeg nagy részét állami vállalatok, illetve kormányzati szervek alkalmazottai tették ki, akiket főnökeik tereltek kötelező módon a lelátókra.

Az elnök feltűnően rövid, kevesebb, mint öt perces beszédet mondott. Háborúpárti rocksztárok, egyéb művészek, orosz katonai veteránok, valamint Mariupolból elhurcolt ukrajnai gyerekek gyűrűjében felszólalva Putyin azt mondta: "Éppen most hallottam a legfelsőbb katonai vezetéstől, hogy ebben a pillanatban is folyik a harc történelmi földjeinken, a népünkért. Ezt hasonlóan bátor harcosok vezetik, mint akik most itt állnak mellettünk". Az orosz elnök ezúttal is azt hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni véres agresszió nem más, mint az orosz érdekek, az orosz nép, nyelv és kultúra védelméért folyó harc. Megszólaltak mariupoli gyerekek is, akik könnyek között köszönték, hogy megmentették őket, és szót kaptak az ukrajnai háborúban megsebesült katonák is. Egyikük azt mondta: "Ukrajna el akart minket pusztítani, és mi kénytelenek voltunk fegyvert ragadni, hogy megvédjük a családjainkat, gyermekeinket és asszonyainkat".

A stadionba érkezéskor a koncert minden résztvevőjét szigorú biztonsági ellenőrzésnek vetették alá, és a közelben egy Pancir légvédelmi rendszert telepítettek, írta a The Moscow Times. A portál szerint Putyin beszéde nem keltett nagy lelkesedést még a háborút támogató kommentátorok körében sem, az eseményről sugárzott állami televíziós közvetítésekben nem volt látható magas rangú tisztviselő vagy az orosz elit más tagja a közönség soraiban.