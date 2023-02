nepszava.hu;

megjelenés;nyomda;szerződésbontás;hetilap;Jelen;

2023-02-23 16:27:00

Nyomdaváltás miatt a héten nem jelenik meg a Jelen, négy oldalon mégis olvasható lesz a Magyar Hangban

Az eddigi nyomda az utolsó pillanatban szerződést bontott a hetilappal, amelynek versenytársa szolidaritásból segített. A lapot az előfizetők emailen és néhány nap késéssel új nyomtatásban is megkapják, a megjelenés rendje a jövő héttől helyreáll.

Szerződést bontott a nyomda, nem jelenik meg a Lakner Zoltán főszerkesztette Jelen című hetilap a héten, azonban amikor ez kiderült, a Magyar Hang szinte azonnal jelezte: fontosnak tartják a független sajtó sokszínűségét, ezért sajnálattal és döbbenettel vettük a hírt, ezért a lap „a kollégák iránti szolidaritásból pénteken egy négy oldalas, különálló Jelen-melléklettel jelenik meg” – számolt be a rendkívüli helyzetről a Media1. A mellékletet az ideiglenesen leállt hetilap munkatársai szerkesztik.

A Jelen még szerdán kiadott közleménye szerint az eddigi nyomdájukkal ezen a héten megszakadt az együttműködésük, de erről csak a Jelen idei 8. lapszámának kedd délutáni nyomdába küldésekor kaptak értesítést, amivel kész helyzet elé állították őket. – Az aktuális lapszám nyomtatott formában néhány nap késéssel eljut az előfizetőkhöz, akiknek a mailcímére addig is elküldjük az újságot elektronikus formátumban. A standos vásárlók pedig a Magyar Hang nagylelkűen felajánlott oldalain találkozhatnak velünk ezen a héten is – írták.

A hetilap ugyanakkor arról is tájékoztatta olvasóit, hogy a jelen.media oldalon mindeközben zavartalanul megjelennek tartalmaik és a közösségi médiában is követhetik őket. Mivel időközben új nyomdai szerződést kötöttek, a jövő héttől ismét a megszokott módon jutnak el az előfizetőikhez és vásárlóikhoz. A Media1 információi szerint jelentős számlatartozás állt a nyomdai szerződésbontás mögött, amit Tóth Ákos ügyvezető, a kiadó egyik alapító-tulajdonosa is elismert.