nepszava.hu;

Országgyűlés;Svédország;tavaszi ülésszak;Finnország;NATO-csatlakozás;parlamenti napirend;

2023-02-27 07:32:00

Megkezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, folytatódik Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának a halogatása

A kormánypártok hétfő este négy órás keretben lezavarnák a hazánkba telepítendő akkumulátorgyárak ügyét, amelynek megtárgyalását az ellenzék kezdeményezte.

Hétfő délután egy órakor megkezdődik a Magyar Országgyűlés idei tavaszi ülésszaka; a háromnapos ülésen elsőként megemlékeznek a nemrég elhunyt országgyűlési képviselőről, a DK-s Kordás Lászlóról, valamint a közelmúltban elhunyt egykori parlamenti képviselőkről, így Polyák Sándorról (SZDSZ), Tamás Gáspár Miklósról (SZDSZ) és Mécs Imréről (SZDSZ, MSZP) – derül ki a parlament.hu oldalon közzétett tervezetből. Napirend előtt pedig Kövér László házelnök engedélyével öt percben felszólalhat Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló, aki vélhetően az Ukrajnában egy éve tartó orosz agresszióról, a háborúról fog beszélni.

A képviselők ezek után dönthetnek az Országgyűlés 2023. évi tavaszi ülésszakának munkarendjéről, illetve hogy tárgyalják-e az ellenzéki képviselők javaslatát „A Magyarországra telepített és telepítendő akkumulátorgyárak környezeti és gazdasági hatásairól“. Erre Kövér László négy órát szánna, továbbá javasolja, hogy a Finnország és Svédország NATO-csatlakozásáról szóló „törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig ezen az ülésen ne kerüljön sor”. A benyújtott tervezetben egyébként amúgy is a szerdai ülésnap utolsó érdemi napirendi pontjaként tüntették fel. Eredetileg egy hete kellett volna a kérdést rendkívüli ülésen tárgyalni, azonban, de mind a kormánypártok, mind a kabinet távol maradt az üléstől, így az határozatképtelen lett.

Hétfőn ezen túl bizottsági beszámolókat hallgatnak meg egyebek mellett az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról, az állami vagyon aktuális helyzetéről, de lesz egy titkos jelentés is „a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről”. Délután lesznek interpellációk, kérdések és azonnali kérdések, új bizottsági tagokat is megválasztanak, és végül „lezavarják” az akkumulátorgyárakról szóló vitát is.

Kedden a többi között módosítanák az úgynevezett vagyongazdálkodási törvényt, amelyhez sarkalatos jogszabályként kétharmados többség szükséges, amivel a kormánypártok továbbra is rendelkeznek. Aznap dönthetnek még az idei évnek a Madách Imre-emlékévvé nyilvánításáról a magyar irodalom kiemelkedő alakjának, a költő és drámaíró születésének kétszázadik évfordulója alkalmából. Szerdán a képviselők a tervek szerint megemlékeznek a „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapjáról, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok megalakulásának napjáról”, és mellékesen tárgyalnának a tavalyi költségvetés módosításáról is.