A gödi akkugyár ügye volt a központi témája az Orbán Viktor beszédére reagáló ellenzéki felszólalásoknak hétfőn a parlament tavaszi ülésszakának első napján.
A miniszterelnök beszédét valaki bekiabálással zavarta meg a parlament tavaszi ülésszakának a nyitányán. 2029-ig életkori sávok szerint jön a kétgyerekes anyák szja-mentessége.
178 képviselő összesem 2090 felszólalást tartott – derült ki a Népszava gyűjtéséből.
Hogy még milyen témák kerülnek elő és milyen ütemezéssel, az csak a csütörtöki házbizottság után derül ki.
A kormánypártok hétfő este négy órás keretben lezavarnák a hazánkba telepítendő akkumulátorgyárak ügyét, amelynek megtárgyalását az ellenzék kezdeményezte.
Orbán Viktor is felszólal napirend előtt az Országgyűlésben hétfőn, a tavaszi ülésszak nyitónapján - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t. A kormányfő A 2017-es év teendőiről címmel mond beszédet a képviselők előtt.
Úgy fejezte be az Országgyűlés tavaszi ülésszakát a kormányoldal hétfőn, ahogyan azt 2010 óta már megszokhatta a közvélemény: egy sor Fidesz-KDNP-s javaslat zárószavazásán túl csupán a kormányzati kommunikációs panelek fölmondására futotta. Míg Kósa Lajos azonban a rasszista, idegengyűlölő és megtévesztő búcsúbeszédből ezúttal sem engedett, idén nemcsak a költségvetési törvényt, valamint totális iskolaállamosítást, s a köznevelési rendszer újbóli centralizálását lehetővé tévő javaslatcsomagot, valamint több tucat más kormánypárti indítványt, de a Háztól búcsúzó Schiffer András egy határozati javaslatát is sikerült átengednie a kormánytöbbségnek.
Az Országgyűlés ma fejezi be tavaszi ülésszakát, a képviselőknek a nyári szünet előtt huszonhat előterjesztésről, köztük a jövő évi költségvetésről kell dönteniük.
Kormánypárti szavazatokkal elfogadta az Országgyűlés hétfői ülésén az új munkarendről szóló házelnöki javaslatot. Az előterjesztést - amelynek értelmében az Országgyűlés két hétre fogadná el napirendjét és amelyet az ellenzék bírált - 117 igen és 50 nem szavazattal hagyták jóvá. Szintén elfogadták az azonnali kérdések és kérdések tárgyalását érintő házszabálytól való eltérésre vonatkozó előterjesztést.
Orbán Viktor miniszterelnök ma nem szólal fel a parlament ülésén - közölte a hvg.hu-val a Miniszterelnökség sajtóirodája.
Kezdődik a munka a törvénygyárban. Ma, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján várhatóan négy, szerdán pedig két javaslatról tárgyalnak majd a képviselők. Közöttük arról az új munkarendről is, amelyet Kövér László akar az ellenzék tiltakozását semmibe véve a Házra erőltetni. A javaslat értelmében márciustól csak kéthetenként folyna érdemi munka a parlamentben. Kövér korábban a háromhetenkénti ülésezésre akart visszatérni, amivel akkor Orbán Viktor sem értett egyet.
