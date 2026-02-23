Durvulva zárt a törvénygyár

Úgy fejezte be az Országgyűlés tavaszi ülésszakát a kormányoldal hétfőn, ahogyan azt 2010 óta már megszokhatta a közvélemény: egy sor Fidesz-KDNP-s javaslat zárószavazásán túl csupán a kormányzati kommunikációs panelek fölmondására futotta. Míg Kósa Lajos azonban a rasszista, idegengyűlölő és megtévesztő búcsúbeszédből ezúttal sem engedett, idén nemcsak a költségvetési törvényt, valamint totális iskolaállamosítást, s a köznevelési rendszer újbóli centralizálását lehetővé tévő javaslatcsomagot, valamint több tucat más kormánypárti indítványt, de a Háztól búcsúzó Schiffer András egy határozati javaslatát is sikerült átengednie a kormánytöbbségnek.