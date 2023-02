nepszava.hu;

eljárás;törvényjavaslat;Magyar Orvosi Kamara;Belügyminisztérium;uniós pénzek;uniós jogsértések;

2023-02-28 09:56:00

Uniós jogsértési eljárást kockáztat az Orbán-kormány, az Európai Bizottság elé viszik a Magyar Orvosi Kamara elleni támadás ügyét

Nemsokára az Európai Bizottságnak is állást kell foglalnia, Ujhelyi István EP-képviselő ugyanis az uniós testülethez fordul az ügyben.

Uniós jogsértési eljárást, ezáltal az EU-s pénzekhez való későbbi hozzájutást kockáztat az Orbán kormány a Magyar Orvosi Kamarával (MOK) való packázással – írja az EUrológus.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Belügyminisztérium olyan törvényjavaslattal állt elő, amely megfosztaná az orvosi kamarát befolyásától az egészségügyben, ugyanis megszüntetnék vele a tagsági kötelezettséget, az etikai eljárásokat pedig az Egészségügyi Tudományos Tanács hatáskörébe utalnák.

A törvényjavaslatot kivételes eljárásban fogadnák el, benyújtása azonban joggal kelthet aggályokat, az Orbán-kormány az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében a többi között éppen azt is vállalta, hogy egyeztetést folytztat az érintettekkel törvényalkotás során. Az Európai Bizottság (EB) hosszú ideje felrótta a gyakorlatot, hogy a parlament akár egy napon belül hozott törvényeket anélkül, hogy az érintetteket erről megkérdezte volna.

A jogállamisági eljárás keretében az Országgyűlés ősszel módosította a jogalkotási törvényt, és vállalta, hogy az általa kezdeményezett és kihirdetett jogszabályok 90 százalékát társadalmi egyeztetés után fogadják el. Bár vannak kivételes tervezetek, „az egészségügyben működő szakmai kamarákról és az egészségügyről szóló törvény” nem tartozik ezek közé.

A MOK vezetése ezzel szemben hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta,

Megjegyzik továbbá azt is, az EB a 27 magyar szuperfeltétel teljesítéséről szóló egyeztetés közben ugyanúgy hivatkozhat arra, hogy egyetlen feltétel nem teljesülése esetén az egész csomagot ismét kötelezőként írják elő.

Az EUrologus egyébként EB-s forrásoktól úgy értesült, hogy az egyeztetéseken felmerül az is, hogy az Orbán-kormány továbbra is a szükséges jogszabályok tartalmának felvizezésével, kiskapuk beiktatásával próbálkozik. „Brüsszelben nem értik, hogy ha valami egyszer nem jött be, akkor miért próbálkoznak kísértetiesen ugyanazzal” – teszik hozzá.

Akövetkező hétéves költségvetésben több operatív programba vannak elosztva az egészségügy fejlesztésére, működtetésére lehívható források (igaz, van egy EU-s szinten 5,3 milliárd eurós keret, amelynek programjaira közvetlenül lehet pályázni).

Az operatív programok felhasználásáról szintén egyeztetéseket kell folytatnia az Orbán-kormánynak, amiben természetesen kiemelt szerepük van az ágazati kamaráknak. A felhasználáshoz dokumentálni kell, hogy a kamarák, szakszervezetek által megfogalmazott javaslatok miként tükröződnek a források elosztásánál, és ha nem tükröződnek, akkor ennek mi az oka. Ez egy olyan pont, amellyel kapcsolatban az EB-nek szintén joga van akár forrásokat is felfüggeszteni.

Az EB-nek pedig hamarosan állást kell foglalnia, Ujhelyi István EP-képviselő ugyanis közösségi oldalán bejelentette, hogy sürgősséggel az uniós testülethez fordul, mert szerinte „végtelenül felháborító, ahogy nekimennek az orvosi kamarának, ráadásul ez a jogállamisági vitában a forrásokat is veszélyezteti”.