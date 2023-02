nepszava.hu;

Magyarország;Európai Bizottság;tárgyalások;uniós források;jogállamisági mechanizmus;

2023-02-18 16:20:00

Szinte biztos, hogy nyár előtt nem érkeznek meg Magyarországra az uniós források

Az Európai Bizottság által kért jogszabálymódosítások önmagában nem nyitják meg a pénzcsapokat, azok gyakorlati alkalmazását is bizonyítani kell.

Egyre biztosabb, hogy a magyar uniós források nem érkeznek meg határidőig: március végéig kellene teljesíteni az a 2022-ben indított jogállamisági eljárásban az Európai Bizottság (EB) által elvárt igazságügyi reformokat, de az elmúlt időszakban lelassultak a tárgyalások, ráadásul ez sem oldana fel minden tételt a 22 milliárd eurós kohéziós támogatásokból és az 5,8 milliárd eurós helyreállítási alapból – írja a Portfolio. A lap értesülései szerint kicsi az esély, hogy az év második feléig jelentős tételeket szabadítson fel az Európai Bizottság a magyar költségvetésnek.

A cikk felidézi, hogy az év végi kudarcok után Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter többször is tárgyalt Brüsszelben, és legutóbb az InfoRádiónak azt nyilatkozta, hogy ha az igazságszolgáltatást és a felsőoktatást érintő kifogásokat is orvosolja az Országgyűlés, akkor március végén az EB elkészítheti az újabb jelentését. Addig a kormánynak el is kell fogadtatnia a parlamentben a jogszabályokat. Tehát az eddig is biztos volt, hogy március végén készít jelentést az Európai Bizottság. – A jogállamisági-feltételességi eljárást az Európai Tanács a bizottsági értékelés fényében „lezárja vagy meghosszabbítja” – ismerte el a tárcavezető.

A lap több brüsszeli forrása is megerősítette, hogy a jogszabályok elfogadása önmagában nem nyitja majd meg a pénzcsapokat, mert az is fontos, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák itthon azokat, másrészről az uniós eljárások hierarchiája sem teszi lehetővé, hogy mindent egyszerre utaljanak. – Az EB egy értékelést egyszerűen nem tud elkészíteni néhány hét alatt, az akár két-három hónapig is eltarthat – mondták név nélkül nyilatkozó brüsszeli tisztviselők, akik azt valószínűsítik, hogy legkorábban április-májusban indulhat meg és juthat eredményre az értékelési procedúra. Így legkorábban az év második felére, a nyári hónapokra érkezhet hazánkba az uniós források egy része.