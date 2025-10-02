Bekeményít az EB - Eljárás Varsó ellen

Az Európai Bizottság láthatóan nem akarja ugyanazt a hibát elkövetni Lengyelországgal kapcsolatban, mint azt Magyarországgal tette. A brüsszeli testület ugyanis máris eljárást indított Varsóval szemben az uniós jogsértések miatt, három hónappal azután, hogy megkezdte munkáját a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) alkotta kormány.