A tét most már nem csupán a könyvesbolt-lánc 12 millió forintos bírsága, hanem az Orbán-kormány homofób-törvényének alkalmazhatósága, az uniós jogsértés megállapítása.
A SPAR indított pert a magyar állam ellen, amiért megbírságolták.
A szervezet úgy véli, versenypályázatot kellett volna kiírni a személyszállítás ellátására az érintett viszonylatok tekintetében.
Nemsokára az Európai Bizottságnak is állást kell foglalnia, Ujhelyi István EP-képviselő ugyanis az uniós testülethez fordul az ügyben.
Már négyszer halasztotta el a lengyel alkotmánybíróság a döntést arról, a lengyel jog elsőbbséget élvez-e az uniós felett, legközelebb csütörtökön tanácskoznak erről. Ha úgy döntenének, a hazai jog mindenekfelett áll, Brüsszelnek is példát kellene statuálnia Varsóval szemben.
Az Európai Bizottság láthatóan nem akarja ugyanazt a hibát elkövetni Lengyelországgal kapcsolatban, mint azt Magyarországgal tette. A brüsszeli testület ugyanis máris eljárást indított Varsóval szemben az uniós jogsértések miatt, három hónappal azután, hogy megkezdte munkáját a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) alkotta kormány.