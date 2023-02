nepszava.hu;

2023-02-28 11:37:00

A 4iG nyerte a projektet, amelyből 3,6 millió euró uniós támogatást visszafizettetne az OLAF

A Telex legolcsóbb ajánlatot állítólag azért zárták ki, mert a Klebelsberg Központ indoklása szerint többször felhívás ellenére sem tudta ellenőrizni, hogy a többi indulóhoz (összesen hatan adtak be ajánlatot) képest 47–61 százalékkal alacsonyabb ár reális-e.

A 4iG Nyrt. nyerte a projektet, amelyből 3,6 millió eurós uniós támogatást kérne vissza az OLAF – írja a Telex.

A portál információi szerint a magyar állami szerveket is meglepte, hogy – mint arról a Népszava is beszámolt – az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a múlt héten egy sajtóközleményben bejelentette, hogy lezárt egy magyar vonatkozású vizsgálatot, amely során számos jogsértést állapított meg, ezért 3,6 millió eurós uniós támogatást kérne vissza egy magyarországi digitális projektből. Az egyik ilyen jogsértés a legolcsóbb ajánlat kizárása volt, amely versenyelőnyt biztosított a nyertes vállalatnak.

A portálnak egy olvasó jelezte, hogy szerinte az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” című projektről lehet szó, amelynek a közlemény szerint minden paramétere illik az eljárásra. Hozzáteszik: mivel az ügyben az OLAF két, Brüsszelben dolgozó, de amúgy magyar állampolgárságú kollégája hosszasan vizsgálódott, magyar intézményekben jártak (még vidéki általános iskolákat is meglátogattak), így szinte biztosan erről a pályázatról van szó.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megnyílt egy 48 milliárd forintos program, az említett EFOP-3.2.4. Ebből nagyjából 38 milliárd forint értékben végül a Klebelsberg Központ szerzett be notebookokat (több mint 45 ezer darabot), fejlesztett Wi-Fit és sávszélességet, és volt egy projektje, amiben interaktív panelek (összesen 3005 interaktív panel és 1605 mobilállvány beszerzését), azok kiszállítását, beüzemelését és némi e-learning-képzést kellett vállalniuk a pályázaton indulóknak.

A pályázatot a kormányközeli, közpénz-százmilliárdokból felhizlalt 4iG Nyrt. nyerte nettó 4,39 milliárd forintos ajánlattal. Alvállalkozóként pedig azt az SDA DMS Zrt.-t nevezte meg, amely az ismert informatikai vállalkozó, Fauszt Zoltán egyik érdekeltsége.

Mint írják, a legolcsóbb ajánlatot állítólag azért zárták ki, mert a Klebelsberg Központ indoklása szerint többször felhívás ellenére sem tudta ellenőrizni, hogy a többi indulóhoz (összesen hatan adtak be ajánlatot) képest 47–61 százalékkal alacsonyabb ár reális-e.

A portál értesülése szerint a kizárt ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (KDB) fordult jogorvoslatért, de a 20 millió forintos jogorvoslati díjat nem fizette be, így a KDB elutasította a panaszt. Azt is hallották, hogy az ajánlattevő még a magas jogorvoslati díjat is befizette volna az általa képviselt nemzetközi gyártó segítségével, de nem akart úgy pénzt utalni, hogy a végzésben hibás iktatószám szerepelt, nehogy rossz helyre menjen a hatalmas összeg. Ezért jelezte a KDB-nek, hogy el van rontva az ügy iktatószáma, a KDB javította az iktatószámot, de nem tűzött ki új határidőt. A végzés ezen a linken olvasható.

Nemrég a 4iG volt az a cég, amellyel karöltve a magyar állam közvetett tulajdonrészt szerzett a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-ben. A 4iGleányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt. 51 százalékos, míg a magyar állam képviseletében eljáró Corvinus Zrt. 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatában.